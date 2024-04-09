Her iki günde bir şüpheli ölüm

Şüpheli kadın ölümlerinde her geçen gün artış yaşanıyor. Son 3 ayda her iki günde 1 kadın şüpheli şekilde ölürken kadınlar en çok yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Yetkililere “Karanlığı aydınlatın” çağrısı yapıldı.

İlayda KAYA

Antep’te Naciye Cengiz, İstanbul’da Songül Kurt, Muş’ta Ceylan Ö… bu yıl şüpheli şekilde hayatını kaybeden kadınlardan yalnızca birkaçı.

Erkek şiddetinin sonu gelmezken şüpheli kadın ölümlerine ise her gün bir yenisi ekleniyor. Kim tarafından ve nasıl öldürüldüğü belli olmayan kadınların birçok yerde cansız bedenleri bulunuyor. Kadınların kimi göl kenarında kimi bir evin bahçesinde görülüyor. Bu kadınların çoğu ise “yüksekten düşerek” hayatını kaybediyor. Son 1 haftada en az 5 kadın yüksekten düşerek şüpheli şekilde yaşamını yitirdi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun (KCDP) verilerine göre ise yılın ilk 3 ayında en az 59 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Bu ölümlerin en az yarısı ise kadınların evlerinde ve yüksekten düşerek yaşandı. Öte yandan KCDP’nin geçen seneki ilk 3 aylık raporuna göre şüpheli ölümlerde artış gözlemlendi. Şüpheli şekilde hayatını kaybeden kadınların en az yarısının da daha önce yakınlarında bulunan erkekler için uzaklaştırma kararı aldırdığı veya şikâyetçi oldukları da belirlendi.

KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim, artan şüpheli kadın ölümlerine karşı yetkililere çağrıda bulundu. Ataselim, şu ifadeleri kullandı: “Kadın cinayetlerinin arttığı gibi kadın cinayetlerinden daha büyük oranda şüpheli kadın ölümleri artıyor. Kadınlar öldürülüyor, kadınların ölümüne intihar, kaza süsü veriliyor. Ya da doğal ölüm süsü veriliyor. Bu aslında erkeklerin bir cezasızlık yolu olarak bulduğu bir yol. Delilleri karartarak bu tür cinayetlere intihar süsü veriliyor. Kimden cesaret aldıkları ortada. Umuyoruz ki bu yerel seçimlerin sonucunun ardından Anayasaya ve yasalara uygun şekilde, yerel yönetimler kadınların biraz olsa dahi nefes almasını sağlayabilir. Yerel yönetimler İstanbul Sözleşmesi’ni Anayasaya uygun şekilde uygulayabilir. Bir telefon hattının açılmasından tutun da belediyeler kanunundaki sığınak açma zorunluluğuna kadar, ilk adım merkezlerini, cinsel saldırı kriz merkezlerini kurmaya kadar, bunları analiz etmeye kadar her şeyi yapabilir. Yerel yönetimler her şüpheli kadın ölümünün üstüne gidebilir. Eğer sistemli bir çalışma yürütülürse cinayetler karanlıkta kalmaz.”

CEZASIZLIĞA SON VERİN

Kadın kuruluşları şiddete maruz bırakılan kadınlar için şu önerilerde bulundu:

• Önleyici politikalar uygulanmalı.

• Erkekle iletişim avukatlar aracılığıyla sağlanmalı.

• Talep doğrultusunda kimlikleri gizlenmeli.

• İndirim affı uygulanmamalı.

• Koruyucu önlemler alınmalı.

• 6284 Sayılı Yasa uygulanmalı.

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37 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da mart ayı verisini açıkladı. Rapora göre mart ayında 37 kadın öldürülürken, 14 kadın ise şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. Öldürülen kadınların 12’sinin aile içinde, 4’ünün ise boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildiği belirlendi. Öldürülen kadınların 18’i ateşli silahla, 8’i kesici aletle öldürüldü. Katledilen kadınların 8’i bekâr, 19’u evli, 7’sinin ise medeni durumu belirlenemedi.