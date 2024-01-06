Her kulaç bir fidan için atıldı

Datça’da bu yıl 18’nci kez yüzülen Datça Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, “orman yangınları“ temasıyla gerçekleşti.

BİRGÜN EGE

Datça’da gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ve tek açık deniz kış yüzme maratonu gerçekleştirildi.

Datça Açık Kış Yüzme Maratonu bu yıl orman yangınlarına dikkat çekmek için “Orman yangınlarının farkında olalım, ormanlarımızı koruyalım, her kulaç bir fidan” olsun sloganı ile yapıldı. Datça Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerden oluşturduğu Datça Açık Deniz Yüzme Maratonu Komitesi tarafından gerçekleştirilen yüzme maratonu, Datça Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve TEMA Vakfı tarafından desteklendi.

Datça Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Tema Vakfı‘nın bizlere olan desteğini de arkamıza alarak Orman yangınlarına dikkat çekmek için kulaçlarımızı atıyoruz. Yüzücülerimizin duyarlılığına güvenerek kulaçlarımızı yanan ormanlarımızın yerine konacak olan fidanlarımız için atmaya karar verdik. Etkinliğimize her geçen yıl yüzücülerimizin ilgisi artmaya devam ediyor" denildi.

Datça Belediyesi bu yıl Yunanistan, İngiltere ve Lüksemburg’lu yüzücülerin de katıldığı maratona Yunanlı Dimitrios Argyropoulos'un da konuk yüzücü olarak katıldığını ve bundan onur duyduklarını açıkladı.

Bu yıl yerli ve yabancı birçok yaş kategorisinde maratona katılan 333 kişi fidan için kulaç attı. Hava muhalefeti nedeniyle 5 bin metre olan yarış 3 bin metreye çekildi. 3 bin metrede 88 erkek, 22 kadın, 1500 metrede ise 141 erkek, 88 kadın yüzücü yarıştı.