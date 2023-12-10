Her taşın altından Rönesans çıkıyor

MİT’in eski yerleşkesine yapılacağı açıklanan Ankara Adalet Sarayı’nın ihalesi yine Cumhurbaşkanlığı saraylarının müteahhidi Rönesans Holding’e verildi. Dev ihaleyle Rönesans’a 24 milyar TL ödenecek.

İsmail ARI

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) arazisine inşa edileceği ifade edilen Ankara Adalet Sarayı’nın milyarlarca liralık ihalesi yine Cumhurbaşkanlığı saraylarını da inşa eden ve iktidara yakınlığıyla bilinen Rönesans Holding’e verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Ankara Adalet Sarayı Yapım İşi” adı altında ihale düzenledi. İhalenin 23 milyar 998 milyon TL bedelle Rönesans Holding’e bağlı Rec Uluslararası İnşaat Şirketi’ne verildiği öğrenildi.

Adalet Sarayı’nın inşa edileceği Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’nın (MİT) Yenimahalle’deki eski yerleşkesi, özel bir protokol ile 30 Ekim 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı’na devredilmişti. Yerleşkeye Ankara Adliyesi’nin yeni binasının inşa edileceği ve mevcut adliye binası ise yıkılacağı açıklanmıştı. Dönemin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yeni Ankara Adalet Sarayı’nın eski MİT arazisinin 250 dönümlük kısmına yapılmasının planlandığını açıklayarak, “Mevcut adliye binası 90 bin metrekare kapalı alana sahip. Yeni projemizde ise adliye binasının toplam kullanım alanının 500 bin metrekare olmasını planlıyoruz. Yeni mimari anlayışla vatandaşın adalet hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak için adımlar atıyoruz” demişti.

SARAYLARI DA İNŞA ETTİ

Son yılların en büyük ihalelerinden biri olan Ankara Adalet Sarayı’nın ihalesini alan Rönesans Holding, Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yanı sıra Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı da inşa etmesiyle biliniyor. Şirket aynı zamanda da milyarlarca lira kira ödenen tartışmalı şehir hastanelerinin ihaleleri ile birçok kamu kurumunun inşaat ihalelerini almasıyla gündeme geldi. 11 şehir hastanesinden, Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan toplam beş şehir hastanesini Rönesans Holding işletiyor.

Forbes listesine göre, Türkiye’nin en zengin dokuzuncu ismi Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak. 2023 yılında Forbes tarafından açıklanan Türkiye’nin en zenginleri listesinin dokuzuncu sırasında yer alan Ilıcak’ın 2,3 milyar dolar serveti olduğu belirtildi.