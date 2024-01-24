Her tuğla emeğimizle dizildi

Urfa’da başlattıkları direnişi İstanbul’a taşıyan Özak Tekstil işçileri, şirketin kendi emekleri sayesinde var olduğuna dikkat çekti. İnsanca muamele görmek isteyen işçilerden Yıldız Bağcı, “Adım atmazsanız her mağazanın önünü eylem alanına çevireceğiz” dedi.

Dilan ESEN

Urfa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Özak Tekstil işçiler, sendikal hakların tanınması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için 58 gün önce başlattıkları direnişi İstanbul’a taşıdı. Urfa’dan İstanbul Zeytinburnu’ndaki Özal Holding’in binasının önüne gelen Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) üyesi işçiler, dün buradan patrona seslendi. İşçiler, “Urfa’yı direniş alanına çevirdik, mücadeleyi İstanbul’da büyüteceğiz” dedi.

Basın açıklamasını okuyan Özak Tekstil işçisi Yıldız Bağcı, patrona şöyle seslendi: “Biz, canını dişine takarak, alın teriyle, onuruyla çalışan Özak Tekstil işçileriyiz. Biz, bazı günler 20 saat fabrikada kalan, uykusuz yeniden işbaşı yapan Özak Tekstil işçileriyiz. Biz, insan gibi muamele görmek istediğimiz için kapı dışarı edilen, istediğimiz sendikaya üye olduğumuz için işten atılan Özak Tekstil işçileriyiz.”

Yaklaşık iki aydır ‘sarı sendikayla, patronla, valiyle, jandarmayla, müftüyle, yargıyla cebelleştiklerini’ hatırlatan Bağcı, şunları dile getirdi: “Sendikamızla, örgütlü, birleşerek mücadele ettiğimizde neleri başarabileceğimizi gördük. Biz iki ay önceki Özak Tekstil işçisi değiliz. Biz karşımızda kimlerin olduğunu, yanımızda kimlerin olduğunu iki ay içinde çok iyi öğrendik. Birleştiğimizde neleri başarabileceğimizi, işçiler olarak nasıl kazanabileceğimizi iki ay içinde çok iyi öğrendik. Artık kime karşı, nasıl mücadele etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Öğrendiklerimizi de bıkmadan, usanmadan işçi kardeşlerimize anlatacağız. Urfa'da verdiğimiz mücadeleyi İstanbul'a taşıdık. Direnişimizi burada, Özak Holding’in önünde sürdüreceğiz. Bu binanın her tuğlasında bizim emeğimiz var. Bu zenginliğin karşılığında istediğimiz insan gibi yaşamak. Eğer adım atmazsanız her mağazanızın önünü eylem alanına çevireceğiz.”

BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen ise Özak işçilerinin başlattığı direnişin aslında ucuz emek ve kölelik düzeninde çalıştırılan binlerce kişinin isyanı olduğunun altını çizdi. Bölgede yüz binlerce işçiye kölelik düzeni dayatıldığını ve Özak çalışanlarının buna itiraz ettiğini aktaran Türkmen, şunları ifade etti: "Urfa ve bölge illeri Türkiye’nin en yoksul kentleri. İşsizliğe ve yoksulluğa mahkûm edilen bölge halkına ucuz kölelik dayatılıyor. Çalışmak istiyoruz ama bunun karşısında insanca koşullarda sendika hakkımızı alarak çalışacağız. Özak işçileri dayanışmayla kazanacak. Levi’s talepler karşılanmazsa çekileceğini bildirdi. Bu da Urfa’daki fabrikanın kapanması anlamına geliyor."