Her yağış sonrası aynı ‘manzara’

Rize’de etkili olan yağış benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. 2 yıl önce çöken yol tekrar kullanılamaz hale geldi. 1 ev yıkılırken, 8 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. 24 kişi de tahliye edildi.

Rize’de etkili olan yağışlar her yıl olduğu gibi benzer görüntülerin meydana gelmesine neden oldu. Çayeli’nde 1 ev yıkıldı, park halindeki 1 araç sürüklendi, 8 ev tedbir amacıyla boşaltılıp 24 kişi de tahliye edildi. 2 yıl önce de çöken Güneysu-Rize kara yolu yağışlarla yeniden çöktü.

YOL YİNE ÇÖKTÜ

Çayeli’de önceki gün akşam saatlerinde başlayan sağanak sırasında bölgede taşkın ve heyelanlar meydana geldi. Dün sabah saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle ilçedeki debisi yükselen bazı dereler taştı, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Heyelanda Kömürcüler Mahallesi’nde boş haldeki tek katlı 1 ev yıkılırken, AFAD ekiplerinin incelemesinin ardından çevre köylerde risk teşkil eden 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Evlerden tahliye edilen 24 kişi, güvenli bölgeleye alındı. Sel nedeniyle 5 köy yolu ulaşıma kapanırken, park halindeki boş 1 cip de sel ve heyelanda sürüklendi. Çevre ilçelerden gelen belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle yol açma ve temizlik çalışmalarına başladı.

Rize’de sel ve heyelana neden olan sağanak nedeniyle Güneysu Deresi’nde su seviyesinin yükselmesi sonucu Rize- Güneysu yolunun 4’üncü kilometresinin çökme meydana geldi. Yolda 3 metre derinliğinde çukur oluşurken, olay anında şans eseri kaza yaşanmadı. Kara yolları ekipleri yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Ulaşım karşı şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Aynı yol iki yıl önce de çökmüştü.

14 Temmuz 2021’de, saatte metrekareye düşen 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sel ve heyelanda, bugün göçük yaşanan yolun 4 kilometre ilerisinde, Rize-Güneysu kara yolunda yaklaşık 4 metre derinlik ve 5 metre genişliğinde çukur oluşmuştu.

EVİMİZ YIKILDI

Sağanak nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda sürüklenen cipi hasar gören Hızır Kömürcü, o anları anlattı. Kömürcü, "Sabah iki kez daha heyelan oldu. Dışarıyı seyrederken bir çığ daha koptu ve aracı aşağı indirdi. Yapacak bir şey yok. Can kaybımız yok, zarar ziyan var. Allah beterinden korusun. Çok yağdı. Buranın kopacağını tahmin ediyordum. Aşağı inip aracı almaya yöneldim, eşim bırakmadı" dedi.

Kardeşinin evi heyelanda yıkılan Zikrullah Kömürcü de "Sabah heyelan oldu, eşimle evdeydik. Büyük bir gürültü koptu, baktım heyelan vurmuş. Kardeşimin buradaki evi yıkıldı. Yeğenim dün akşam bana gelecekti, yarın gelirsin demiştim. Gelip orada kalsaydı; belki de bulunmayacaktı. Çok korktuk. Gürültüyle yataktan atladık" diye konuştu. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sağanak sonrası sel ve heyelanların meydana geldiği bölgede incelemede bulundu. Son duruma ilişkin bilgi veren Vali Boydaş, “Can kaybımız ve yaralımız yok. Hasar tespitleri yapmaya başladık” dedi. DHA