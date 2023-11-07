Her yedi saatte bir silahlı saldırı

Ülke adeta Teksas’a döndü. Son 48 saatte 7 silahlı saldırı olayı, 6 uyuşturucu operasyonu yaşandı. Bu saldırıların bazıları ölümle bazıları ise yaralanmayla sonuçlanırken, soruşturmalar da başlatıldı

Haber Merkezi

Türkiye’de her geçen gün artan bireysel silahlanmayla güvenlik zaafiyeti bir kez daha ortaya çıkıyor. Sadece son iki günde 7 silahlı saldırı olayı yaşandı. Saldırılar kapsamında olaylarla ilgili soruşturmalar başlatılırken, faillerin bazıları yakalandı, bazıları için de arama çalışmaları yapıldı. Yaralananlar ise hastanede tedavi altına alınırken, silahların hedefi olan 2 kişi yaşamını yitirdi. Dün yaşanan silahlı saldırı olaylarından bazıları şöyle:

• İstanbul Kartal'daki iş yerinde Önder isimli bir kişi ile eski patronu Emin S. arasında iş anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı. Eski çalışan Önder, Emin S.'ye bıçakla saldırıya geçmesi üzerine Emin S., Önder'e ateş ederek vurdu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vurulan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Emin S. ise gözaltına alındı.

• Aydın Efeler’de Ş.M, kimliği bir kişi tarafından silahla vuruldu. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

• Adana’nın Seyhan ilçesi’nde Anıl A., yanına yaklaşan motosikletli 2 kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Yaralanan Anıl A., hastaneye kaldırıldı.

• Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi pompalı tüfekle kuzeninin otomobiline ateş açtı. 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı. Zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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UYUŞTURUCU BELASI HER YERDE

Ülkede uyuşturucu ve madde kullanımı özellikle gençler arasında giderek artıyor. Yurt genelinde sadece dün 6 farklı kentte, 6 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlardan bazıları şöyle:

İzmir Gaziemir’de düzenlenen operasyonda İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimat ve koordinesinde bir eve operasyon düzenledi. Aramada, 2 kilo 450 gram kokain, hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 500 dolar ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

Kayseri’de İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde, uyuşturucu içerikli hap, hassas terazi, tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan 12’si serbest bırakılırken, 4’ünün işlemleri sürüyor.

Kütahya’da şüphe üzerine durdurulan 2 araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Aramalarda, 82,55 gram metamfetamin, 2,30 gram bonzai, 0,70 gram kokain ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Z. ve M.A. serbest bırakılırken, U.Ç. ve M.Ş. cezaevine gönderildi.

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BİR BUÇUK YILDA 163 BİN KİŞİ ARADI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, uyuşturucu madde kullanımına karşı alınan tedbirlere ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması işlemiyle TBMM’ne yazılı soru önergesi verdi. Gürer, verdiği önergede “Ülkemizde bulunan bağımlılıkla mücadele rehabilitasyon merkezlerinin sayısı kaçtır? 2022 ve 2023 yılının ilk yansında ALO 190 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek hattından yardım alan kişi sayısı kaçtır?” diye sordu. Koca ise şu yanıtları verdi: “ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek hattı tarafından 2022-2023 yılının ilk 6 ayında 163 bin 741 çağrı karşılanmıştır. Bu çağrılar sonucunda 105 bin 573 kişiye çeşitli programlara alınarak destek sağlandı. 16 rehabilitasyon merkezi hizmet vermektedir.”