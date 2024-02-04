Her yerde silah satıcıları dolu

Peş peşe yaşanan olaylar gözleri bireysel silahlanmaya ve silah satışlarına çevirdi. Silaha ulaşmak internet üzerinden her geçen gün kolaylaşırken Telegram’da da adeta ‘silah mağazasına’ dönüşmüş durumda.

Berkay SAĞOL

Her gün başka bir şiddet olayı yaşanan ülkede bireysel silahlanma ve silaha kolay bir şekilde ulaşma en büyük sorunlardan biri.

İnternet üzerinden onlarca sitede sıfır ve ikinci el silah satışı gerçekleştirilmesinin yanı sıra, sosyal medya platformu Telegram’da da denetimsiz bir şekilde silah satışı gerçekleştiriliyor.

Telegram uygulaması üzerinden oluşturulan kanallarda, kuru sıkı ve normal tabancaların yanı sıra pompalı tüfek ve otomatik silah bile satılıyor. Farklı farklı kanallarda İstanbul’da, İzmir’de, Antalya’da ve Ankara’da elden silah satışının yapıldığı diğer illere kargoyla gönderildiği belirtiliyor.

Yaklaşık 2 bin 600 üyesi olan bir kanalda aynı kullanıcı adına sahip kişilerin sürekli silah alması dikkat çekti. Öte yandan grup yöneticisinin “Bundan sonra kimse kâğıda isim yazıp ürünle ilgili görsel, video istemesin. Ciddi alıcı olduğuna inandığım kişilerle ürünler bizzat görüntülü konuşup gösterilecektir” diyerek mesaj atıp, başka gruplarda insanların silah satışı üzerinden dolandırıldığını belirtti. Atılan bu mesaj silah satışının ne kadar denetimsiz bir şekilde yapıldığını da gözler önüne serdi.

4 binden fazla üyesi olan bir başka silah satış grubunda ise satılan silah ilanlarının altında “İstanbul Anadolu yakası elden teslim” mesajı yer alıyor. Elden satış için soran kişilere İstanbul’da gece saat 04.00’e kadar satış yapıldığı bilgisi veriliyor. Silah satışların dışında konu hakkında birçok sohbet kanalı da bulunuyor. Bu kanala silah satışı ve kullanımı hakkında yüzlerce mesaj geliyor.

MEMUR VE POLİS UYARISI

Kanalda İstanbul dışında Türkiye’nin her yerine kargoyla silah gönderildiği belirtilirken, Bir kullanıcının “Elden satılık cep silahı var mı?” diye mesaja atması başka bir kullanıcının ise “Otomatik silah lazım uzi olur keleş olur” şeklinde mesaj göndermesi dikkat çekti. Ayrıca atılan mesajlarda “grupta memur ve sivil polis olabilir” uyarıları yapılıyor.

Bireysel silah kaçakçılığı ve ticareti suçunun cezasıyla ilgili bilgi paylaşılan grupta bir kullanıcı, “Abi yakalansa gün yüzü görmez. Elden veriyor polisin birine denk gelse veya uzun süredir sattığı bir adam yakalansa adamı öttürürler. Adam öterse abiye operasyon yaparlar, yakalansa gün yüzü göremez” ifadelerini kullandı. Kanalda silah satan kişi ise paylaşıma, “Devlet somut delile bakar. Yakalanması, beni söylemesi yetmez. Birçok konuda somut delil olması lazım. En fazla beni sabıkamdan dolayı 3 ay tedbir ve koruma amaçlı tutarlar sonra serbest” şeklinde yorum yapıyor.

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9 yaşındaki çocuk öldü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 9 yaşındaki çocuk, Aşağı Fındıklı köyündeki evinde oynarken tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuk hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre Sungurlu ilçesinde Berat Mandıralıoğlu, Aşağı Fındıklı köyündeki evinde oynarken tüfeğin ateş alması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden mermiyle yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.