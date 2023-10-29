Hesap sorulacak

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Aydın’da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda düşen asansörde yaşamını yitiren Zeren Ertaş için öğrencilerin eylemleri devam ediyor. Ülkenin birçok kentinde seslerini yükselten öğrenciler, “Ecel değil ihmal” sloganı attı.

Hazırlayan: Deniz Güngör

Aydın’da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda ihmal sonucunda düşen asansörde yaşamını yitiren Zeren Ertaş için öğrencilerin başlattıkları eylemler Edirne, Van, Bayburt, Diyarbakır gibi ülkenin pek çok kentine yayıldı. Düzenlenen eylemlerde "Katil KYK", "Ecel değil ihmal" ve "Verdiğiniz yorgan kefen oldu" sloganları atan öğrencilerin öfkesi de giderek artıyor.

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EDİRNE

Edirne Trakya Üniversitesi’nde bir grup öğrenci Zeren’in ölümünü ve yurtlardaki ağır yaşam koşullarını protesto etti. Ellerinde “Okumaya geldik, ölmeye değil” dövizleri taşıyan öğrenciler oturma eylemi yaptı. Öğrenciler, polisin müdahalesine karşı Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde slogan atarak yürüdü.

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VAN

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencileri üniversite yerleşkesinde bir araya geldi. Aydın’da hayatını kaybeden Zeren için toplanan öğrenciler, ‘Boyun eğme, yaşamına sahip çık’ sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Eylemde konuşan öğrenci Cihan Mert, “Bizlerin hayatı devlet tarafından güvence altına alınmalı. Barınma hakkımız sağlanamıyor. Yetmiyormuş gibi bir de KYK yurtlarında hayatlarımızı kaybediyoruz” dedi.

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DİYARBAKIR

Diyarbakır’da KYK yurtlarında kalan kadın öğrenciler, ulaşım, güvenlik ve taciz sorunları nedeniyle oturma eylemi düzenledi. Eylemde konuşan öğrenciler can güvenlikleri başta olmak üzere birçok tehlike ve sorunla karşı karşıya kaldıklarını belirtti. KYK İyaz Bin Ganem Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan bir öğrencinin ise yurda dönerken bir taksicinin tacize maruz bırakıldığı öğrenildi.

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BAYBURT

Bayburt’ta bir araya gelen üniversite öğrencileri Aydın’da yaşanan faciayı sloganlarla ve ıslıklar çalarak protesto etti. Yaşanan faciaya tepki gösteren öğrenciler “Susma, sustukça sıra sana gelecek” ve “Katil KYK” sloganlarıyla yürüdü.

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AYDIN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri, yaşanan facianın ardından başlattıkları oturma eylemini sürdürüyor. Öğrenciler asansör kazası nedeniyle Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirmesini ve bazı öğrencilerin yaralanmasını protesto etti. Öğrenciler, ihmallere tepki gösterirken "Verdiğiniz yorgan kefen oldu" dövizi taşıdı.

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BİLECİK

Bilecik’teki üniversite öğrencileri, KYK Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör faciasını protesto etti. Bilecik'teki Atatürk Parkı’nda toplanan üniversite öğrencileri, ellerinde “Artık ölmek istemiyoruz” ve “Ecel değil, ihmal” dövizleri taşıdı. Eylemde konuşan üniversite öğrencisi İbrahim Ülker, “Bu sefalet sistemi gençlerimizi canlarımızı öldürüyor. Bu ölümlü düzeni reddediyoruz, yaşamda inat ediyoruz” dedi.

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DENİZLİ

Denizli’de KYK yurtlarında yaşayan binlerce üniversite öğrencileri Zeren Ertaş için eylem düzenledi. Bir araya gelen öğrenciler, yurtların önünde toplanarak “Susma sustukça sıra sana gelecek” ve “Okumaya geldik, ölmeye değil” sloganları attı.

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SİVAS

Sivas’ta Zeren’in ölümünü ve KYK yurtlarındaki ihmallere karşı toplanan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri yaşanan ihmalleri protesto etti. Önceki gece ise Sivas'ta bulunan KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü’nde asansörün arızalanması sonucu asansörde bir öğrenci mahsur kaldı. Öğrenci kurtarılırken, yurtta kalan binlerce öğrenci yaşanan sorunu yurt bahçesinde protesto etti.