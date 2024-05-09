Hesap vermediği gibi bir de terfi aldı

Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamın üzerinden 10 yıl geçti. İhmali bulunan kamu görevlileri yıllardan sonra ilk kez hakim karşısına çıktı. Madenci yakınları adalet beklerken, sanıkların terfi ettiği ortaya çıktı.

Emek Servisi

Soma’da 301 madencinin ölümüyle sonuçlanan katliamdan 10 yıl sonra kamu görevlileri ilk kez hakim karşısına çıktı. Katliam öncesi madeni denetleyen dönemin müfettiş yardımcısının terfi ederek başmüfettiş olduğu ortaya çıktı. Avukatları Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay’ın tutuklu olduğunu hatırlatan madenci yakınları “Avukatlarımız içeride, katiller dışarıda” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden 10 yıl geçti. Katliamla ilgili dava sürecinde vicdanları kanatan kararlara imza atıldı. Katliamın göz göre göre geldiği bilirkişi raporlarıyla ortaya konulurken göstermelik cezalar alan sanıklar birer birer tahliye edildi. Ancak dava dosyasını takip eden iki avukat Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay hala tutuklu.

Dava sürecinde ailelerin ısrarlı takibi ve Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı sonrası haklarında dava açılan aralarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın iş müfettişlerinin de bulunduğu 28 kamu çalışanı dün ilk kez hâkim karşısına çıktı. 10 yıl aradan sonra Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlayan sanıklara "görevi kötüye kullanma" suçlaması yöneltiliyor.

Açılan kamu davasına aile avukatları, Bağımsız Maden-İş, Manisa Barosu ve İzmir Barosu müdahillik talebinde bulundu. Mahkeme heyeti Bağımsız Maden-İş, Manisa Barosu ve İzmir Barosu’nun taleplerini reddederken ailelerin ve aile avukatlarının talebini ise bir sonraki duruşmaya kadar değerlendireceğini ve karar vereceğini açıkladı. Duruşmada iş müfettişleri Ersin Bulut ve Mehmet Göl ifade verdi. Göl ifadesinin sonunda “Ben neden buradayım ki?” deyince aileler, “Siz görevinizi düzgün yapsaydınız bizim sevdiklerimiz ölmezdi” diye bağırarak tepki gösterdi.

Katliamdan hemen önce mart ayında madeni denetleyen ve rapor düzenleyen, dönemin müfettiş yardımcısı Ersin Bulut, maden ocağında herhangi bir eksik tespit etmediklerini, her şeyin mevzuata uygun olduğunu söyledi. Bulut’a avukatlar “Katliamdan sonra herhangi bir terfi aldınız mı?” diye sordu. Bulut, şu anda başmüfettiş olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti bir sonraki duruşma tarihini 12 Eylül 2024 olarak belirledi.

AVUKATLAR İÇERİDE KATİLLER DIŞARIDA

Katliamda yaşamını yitiren Mustafa Kaya’nın eşi Naciye Kaya, Akhisar’da yıllarca adalet mücadelesi verdiklerini ama adaletin tecelli etmediğini ifade etti. Selçuk Kozağaçlı ve Can Atalay’ı hatırlatarak “Avukatlarımız içeride, katiller dışarıda” diyen Kaya, davanın tarihe kara bir leke olarak geçeceğini ifade etti. Katliamda yaşamını yitiren madenci Ercan Köse’nin eşi ise mahkeme heyetine seslenerek şunları söyledi: “Cübbenizi kenara koyarak bizi dinleyin, 301 aileyi de görün. Suçlular yargılansın. Bir nebze içimiz rahat etsin. Biz mi suçluyuz, biz suçlu olduk. Onlar elini kolunu sallayarak geziyor. 10. yılı geliyor, bir yanımız hep eksik. Adalet istiyoruz."

NE OLMUŞTU?

Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014’te meydana gelen maden katliamında 301 madencinin yaşamını yitirdiği, 162 işçi ağır yaralandı. Olayla ilgili Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu toplam 51 kişinin yargılandığı dava Temmuz 2018’de sonuçlandı. 37 kişi beraat etti, 14 sanık "taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermekten" ceza aldı. Davanın seyrini ise Yargıtay’ın tartışma yaratan bozma kararı değiştirdi. Yeniden yapılan yargılama sürecinde tüm sanıklar tahliye edildi. Yedi yıl süren yargılama sonucunda dosyanın bir numaralı sanığı Can Gürkan’a 20 yıl hapis cezası verildi. Ancak Gürkan, beş yıla yakın cezaevinde kaldığı için Covid-19 izninden faydalanarak hapse girmedi. Dava sürecinde olayla ihmali ve kusuru bulunan kamu görevlilerinin yargılanması için suç duyurusunda bulunuldu. Ancak görevlilerin bağlı olduğu bakanlıklar yargılama izni vermedi. Madenci yakınlarının başvurduğu Anayasa Mahkemesi, (AYM) 29 Ocak 2020 tarihinde aldığı kararla, yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve yargılama yapılmasının önünü açtı. AYM’nin kararı sonrası 28 kamu görevlisi hakkında başlatılan soruşturma 3 yıl sonra 14 Aralık 2023 tarihinde tamamlandı.