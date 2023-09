HES’iniz batsın

Artvinliler yeni HES ve taş ocağı projelerine karşı ayakta. Arhavi köylüleri yapılan eylemde “Durguna Vadisi 3 HES’le büyük zarar gördü. Şimdi yenisi yapılmak isteniyor. Gözünüz doymadı mı?” dedi.

HABER MERKEZİ

Arhavi’ye bağlı Başköy, Küçükköy ve Çamlıca Mahallesi sakinleri Çifteköprü’de bir araya gelerek Hidroelektrik Enerji Santralı (HES) ve taş ocaklarıyla doğaya verilen zarara ve Durguna Vadisi’nde yapılacak yeni HES projesine karşı protesto eylemi gerçekleştirdi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Arhavi Belediye Başkan Vekili Engin Erkan, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da protesto etkinliğine katıldı.

ANKA’nın haberine göre, katılımcılar 3 HES ile zaten büyük zarar görmüş olan vadinin yeni bir HES ile tamamen yok edilmesinin önlenmesini istedi.

Yapılan açıklamalarda özetle şöyle denildi:

VADİMİZ YOK OLMASIN



Yönetmen Funda Özyürt Argun: "Şu an yaşadığımız her şey su savaşları. Artık içme suyuna erişim mesafesi bir yoksulluk kriteri. Bu bölgeyi yoksullaştırma ve kuraklaştırma politikasından uzaklaşmamız gerekiyor."



Çamlıca Doğa Koruma Platformu Sözcüsü Semra Bulum: "Arhavi’de yapılan HES’lerin ve taş ocaklarının bölgeye verdiği zarar zaman içerisinde acı yüzünü göstermeye başladı. Bölgenin en değerli ağacı olarak bilinen şimşirler tamamen kurudu. Derelerimizde ise kırmızı benekli alabalık yok denecek seviyelerde. Bu projeyi yapmak isteyen Perko Yapı’ya sormak isterim. ‘Var olan 3 HES size fazlasıyla kazandırıyorken doymuyor musunuz?’ Artık yeter biz de nefes alalım."



CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan: "Burada ki su Oğuz Hocamın demesine göre ‘Can suyundan çıkıyor can çekişme suyu haline geliyor’, can çekişme suyuna. Bunu görüp de buna müdahale etmeyenin memleketle, vatan sevgisiyle ilgili sorunu vardır."

Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu: "Perko Yapı şirketi lütfen kendi memleketlerine bu kötülüğü yapmasın. İnsanların en büyük varlıkları kendi memleketleri, kendi toprakları hatta dedelerinin, ninelerinin mezarlarıdır. Bunlardan vazgeçirmeyin bu insanarı."



Pilarget Doğa Koruma Platformu’dan Nazlı Demet Uyanık: "Sit alanı ilan edilen Kamilet Vadisi’nde 1, Durguna Vadisi’nde 3 tane HES kuruldu. Vadilerin doğal yapısı inşaat çalışmalarıyla ciddi şekilde zarar gördü. Arhavi’nin dört yanı bu yıkım projelerinden nasibini aldı. Durguna Vadisi, yeni bir HES projesiyle tamamen yok edilmek isteniyor. Bizler artık yeter diyoruz. Arhavililer olarak doğamızın, yaşam alanlarımızın yok edilmesine bundan böyle göz yummayacağımızı buradan bir kere daha duyuruyoruz."