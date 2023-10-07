Hessen eyalet seçimlerinde AKP tartışması

Hessen eyalet seçimlerinde yüzde beş barajını zorlayan Hür Seçmenler'in (Freie Wähler) Başkanı, Avrupa Milletvekili Engin Eroğlu'nun AKP'ye yakınlığıyla bilinen UİD ile Milli Görüş ve ülkücülerle ilişkileri olduğu, partideki konumunu güçlendirmek için radikal unsurları üye yaptığı iddia edildi.

FRANKFURT

Hessen'de 8 Ekim'de eyalet meclisi seçimleri yapılacak. Son anketlere göre Başbakan Boris Rhein'in partisi CDU gücünü korurken, ortağı Yeşiller'in ise ciddi oy kaybı yaşaması söz konusu. Son yapılan kamuoyu yoklamasına göre CDU yüzde 31.6, Yeşiller yüzde 16.9, SPD yüzde 16.2, AfD yüzde 15.6, FDP yüzde 5.5, Hür Seçmenler (Freie Wähler) yüzde 4.3 ve Sol Parti'nin ise yüzde 3.6 oranında oy alması bekleniyor. Bu durumda Sol Parti'nin eyalet meclisine tekrar girmesi pek mümkün görünmüyor. Avrupa Milletvekili Engin Eroğlu'nun başını çektiği muhafazakar Serbest Seçmenler ise yüzde beş barajını aşmaya daha yakın duruyor.

"UİD YÖNETİCİLERİYLE BİRARAYA GELDİ" İDDİASI

Ancak Hür Seçmenler içinde Engin Eroğlu ile igili tartışmalar ve iddiaların da ardı arkası da kesilmiyor. Eroğlu'nun Anayasayı Koruma Dairesi tarafından izlenen örgütlerle ve bu örgütlerin görevlileriyle iyi bağlantıları olduğu iddia ediliyor. Eroğlu'nun bağlantılarının kabul edilemez olduğunu kaydenen İki üst düzey parti yönetici, Wiesbaden Hür Seçmenler Başkanı Schröder ile Saymanı Bachmann istifa etti. fr.de'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisi AKP'nin lobi kuruluşu olan ve Anayasayı Koruma Dairesi tarafından izlenen Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UİD) yönetimiyle en az iki kez bir araya geldi. Birlik, AKP ve Erdoğan'ın yurtdışında olumlu bir imaj çizmesi için çaba gösteriyor. Eroğlu'na yönelik parti içinde konumunu güçlendirmek için radikal unsurları Hür Seçmenler'e üye yaptığı suçlamaları da var.

"TÜRK KÖKENLİ GRUPLAR PARTİYE SIZDI"

Wiesbaden Hür Seçmenler Başkanı Schröder ile Saymanı Bachmann, Avrupa Milletvekili Engin Eroğlu tarafından yönetilen Hessen Hür Seçmenler Eyalet Birliği'ne yönelik ciddi suçlamalarda bulundu. Bachmann, düzenlediği basın toplantısında bölge yönetim kurulu üyelerine yönelik "aylardır devam eden tacizden" ve "Türk kökenli grupların partiye sızmasından" söz etti. Bachmann, eyalet teşkilatının istemedikleri bir yöne doğru gittiğini söyledi. Schröder de iki yıldır Hür Seçmenler'in kamuya açık etkinliklerinde alışılmadık sayıda Türk katılımcı gözlemlediklerini kaydetti. "Evet, eyalet yönetim kurulundan bizim tanımadığımız sözde üyelerin toplantıya getirildiği doğrudur" ifadeleriyle aşırılık yanlısı Milli Görüş'ün aktif bir üyesinin adının tutanaklarda yer aldığını doğrulayan düzey yönetici "Şimdi bazı şeylerin farkına vardım! Aşırı dinci grup ve kişilerle bir işim olsun istemiyorum ve onlarla ilişkilendirilmek istemiyorum!" dedi.