Heybeliada’da Spinoza için lokma dağıtıldı

Heybeliada'da ünlü Filozof Spinoza'nın ölüm gününde lokma döküp dağıtıldı. Lokmacı Levent Usta: “Profesör bir müşterim var, o döktürdü.”

Heybeliada’nın özel tatlarından lokması ile meşhur Levent Usta, ünlü Filozof Spinoza için lokma döküp dağıttı.

Müşteriler için günlük olarak dökülen lokma dışında, insanların bir sevdiklerini kaybettiklerinde hayır olsun diye parasını ödeyerek lokma döktürdükleri Heybeliada Lokmacısı'nda bu kez alışık olmadık bir tablo dikkat çekti.

Evrensel'in haberine göre; Aydınlanmanın erken dönem düşünürlerinden Baruch Spinoza için lokma dökülüp dağıtıldı. Camekanın altında ise “İyi ki yaşadın Spinoza!” yazısıyla Spinoza’nın fotoğrafı yer aldı. Levent Usta, söz konusu lokmayı kimin döktürdüğü sorusuna ise, “Profesör bir müşterim var, o döktürdü” yanıtını verdi.