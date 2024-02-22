Heybeliada’da Spinoza için lokma dağıtıldı
Heybeliada'da ünlü Filozof Spinoza'nın ölüm gününde lokma döküp dağıtıldı. Lokmacı Levent Usta: “Profesör bir müşterim var, o döktürdü.”
Heybeliada’nın özel tatlarından lokması ile meşhur Levent Usta, ünlü Filozof Spinoza için lokma döküp dağıttı.
Müşteriler için günlük olarak dökülen lokma dışında, insanların bir sevdiklerini kaybettiklerinde hayır olsun diye parasını ödeyerek lokma döktürdükleri Heybeliada Lokmacısı'nda bu kez alışık olmadık bir tablo dikkat çekti.
Evrensel'in haberine göre; Aydınlanmanın erken dönem düşünürlerinden Baruch Spinoza için lokma dökülüp dağıtıldı. Camekanın altında ise “İyi ki yaşadın Spinoza!” yazısıyla Spinoza’nın fotoğrafı yer aldı. Levent Usta, söz konusu lokmayı kimin döktürdüğü sorusuna ise, “Profesör bir müşterim var, o döktürdü” yanıtını verdi.
“Deneyimin sıradan yaşam içerisinde gerçekleşen her şeyin boş ve gereksiz olduğunu bana öğretmesinden sonra, şimdiye kadar korktuğum ve beni korkutan her şeyin kendi içinde iyilik ya da kötülük taşımadığını, sadece zihnin onlardan etkilendiğini gördüğümde, nihayet bir şeyin gerçekten iyi olup olmadığını ve onun iyiliğini iletebilecek ve sayesinde zihnin etkilendiği diğer bütün şeyleri dışarıda bırakıp bırakamayacağını sorgulamaya başladım: Yani sonsuzluk boyunca fasılasız en yüce mutluluğun gücünü kullanabilme yeteneğini keşfedip edemeyeceğimi ve başarıp başaramayacağımı sorgulamaya karar verdim.”
Baruch Spinoza (24 Kasım 1632 - 21 Şubat 1677)