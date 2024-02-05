Heyelan felaketi: 39 ev boşaltıldı

Tokat Niksar'daki Günebakan köyünde 4 gün arayla iki heyelan meydana geldi. Evlerde ve yollarda çatlaklar oluşurken, 39 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. 4 ev ise heyelan nedeniyle yıkıldı. Can kaybı ve yaralanma yaşamadı.

Haber Merkezi

Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde heyelanlar nedeniyle 39 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. Bu evlerden 4'ü ile cami ise yıkıldı. Yaşanan olayda evlerin daha önceden boşaltılmasından dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Niksar ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde 4 gün arayla 2 heyelan meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle köydeki birçok evin duvarlarında ve yollarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine köye sevk edilen AFAD ekipleri, evlerde inceleme yaptı. 39 ev tedbir amacıyla boşaltıldı.

4 EV TAMAMEN ÇÖKTÜ

Bu evlerden 4'ü ile köyün camisi önceki gün saat 22.00 sıralarında tamamen çöktü. Caminin minaresi de bir evin üzerine yıkıldı. Birçok evin duvarında ve yollarda çatlaklar oluştu. Yaşanan olayda evlerin boşaltılmasından dolayı can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile Tokat Milletvekili Yücel Bulut da köye gelip, incelemelerde bulundu.

PANİĞE YOL AÇTI

Köyde 3 gün önce yaşanan heyelan sonrası önceki gün de heyelan olması paniğe neden oldu. Köye gelerek incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Vali Hatipoğlu, "Günebakan köyümüzde birkaç gündür gerçekleşen toprak kayması ile ilgili olarak 39 evimiz ve 1 camimiz etki altında. Şu an itibarıyla konutları kullanıma kapattık. Camimiz yıkıldı. 3-4 ev daha yıkıldı. Etkilenmesi muhtemel evleri boşalttık. Vatandaşlarımız şu anda kendi imkanları ile yerleşti ama devlet olarak her türlü hususta seferber olduk. Gerekli takibatı yapacağız. Konutlara girişi yasakladık. Jandarmamız ve AFAD burada. Biz de bu afetin etkilerini AFAD olarak giderici çalışmalarla başlatıyoruz" dedi. Jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi personelinin köydeki çalışma ve tedbirleri ise sürüyor.