Hiçbir renge tahammülü yok

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM 78. Genel Kurulu için gittiği ABD’deki son gününde gerçekleştirdiği açıklamalarıyla dünya basınında gündem oldu. Erdoğan salondaki BM’nin farklı kalkınma hedeflerini gösteren 17 farklı rengi LGBTİ+ renkleri sanarak hedef gösterdi.

Konuyu BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek istediğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Beni en çok rahatsız eden konulardan bir tanesi herhalde sizin de dikkatinizi çekmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na girerken basamaklarda ve diğer bazı alanlarda LGBT renklerinin olduğunu görüyorsunuz. Burayla ne yapılmak istendiği önem arz ediyor. Şu anda liderlerden bir tanesi LGBT’ci bir diğer lider LGBT’ye karşı, böyle bir durum var. Ne yapılmak isteniyor? Ben şahsen Genel Sekreterle fırsat bulup bunu konuşmak isterdim. Şu anda dünyada ne kadar LGBT’ci var? Bu basamaklarda onların ne kadar hakkı varsa, LGBT’ye karşı olanların da bu denli var”

Öte yandan Reuters’a konuşan diplomatlar, söz konusu renklerin BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini temsilen salonda yer aldığını, toplam 17 hedefin 17 farklı renk ile sembolize edildiğini ve Erdoğan’ın karıştırmış olabileceğini söylediler. AA'nın aktardığına göre Erdoğan, kendisini öven bir gazetecinin "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu seviyesinde aile kurumunun küresel bir saldırı altında olduğunu ifade eden ilk ve tek lider siz oldunuz" şeklindeki tespitine yakın zamanda Türkiye'de merkezinde ‘aile’nin yer aldığı bir anayasa değişikliği hazırlığı içinde olduklarını vurgulayarak yanıt verdi.

BU TUTUMU TERK EDİN

Filistin Alimler Heyeti ve Hamas örgütü, Erdoğan’ın ABD ziyareti sonrasında Türkiye ve Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme süreçlerini kınayan mesajlar yayımladı.

Filistin merkezli İslami Direniş Hareketi Hamas açıklamasında, "Filistin ve genel anlamda bölge ve halklarına karşı geliştirilen bu tehlikeli yaklaşımın gözden geçirilmesi gerekir. Siyonist varlık ile normalleşme ve ilişki kurma yaklaşımını izleyen herkesi bu tutumunu terk etmeye çağırıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Hamas hareketi sözcüsü Hazem Qassem, yaptığı açıklamada Türkiye -İsrail normalleşme sürecini şu sözlerle eleştirdi: "İşgal güçleri Gazze, Cenin ve Eriha’da katledip ve El Aksa’ya baskınlar yaparken, İslam Devleti başkanının, Netanyahu ile görüşmesi talihsiz bir olay.