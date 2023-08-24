Hiçbir şey onu ilgilendirmiyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kendisine yöneltilen yazılı soru önergelerine “Görev alanıma girmiyor” cevabını veriyor. Çok sayıda önerge, yanıtsız durumda.

Hüseyin ŞİMŞEK

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte milletvekillerinin elinde kalan en önemli denetleme mekanizması olan yazılı soru önergeleri de AKP’lilerin tutumu nedeniyle işlevsizleşti. Sistem değişikliği ile milletvekilleri, bakanlarla birlikte cumhurbaşkanı yardımcısına da doğrudan soru sorma hakkına kavuştu. Ancak cumhurbaşkanı yardımcısı, sorulara çoğunlukla, “Görev alanıma girmiyor” yanıtını vermekle yetiniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sorulara bile yanıt vermiyor.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde, özelleştirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararını sordu. 9 Temmuz 2021 tarihinde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzaladığı kararı anımsatan Öztürk, “Cumhurbaşkanı kararı ile çoğu Ege ve Akdeniz sahillerinde bulunan, yüzlerce dönüm arazi üzerine kurulu 18 eğitim kampı ve sosyal tesisleri özelleştirme kapsamına alınmıştır. Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında varlıkların hangileri, hangi tarihte, kimlere, ne kadara satıldı?” diye sordu.

ERDOĞAN MI ÖDEDİ?

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dağıttığı TOGG marka otomobilleri gündeme getirdi. Bayraktutan, “Körfez ülkelerine ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’a ve Katar Emiri Al Sani’ye neden TOGG Otomobil hediye etmiştir? Hediyelerin maliyetini şahsi bütçesinden mi karşılamıştır? Kaç kişi ve kurumlara TOGG hediye edilmiştir? Seçim döneminde kamu kurumları üzerinden propaganda aracı olarak kullanılmasıyla gündeme gelen TOGG otomobillerinin yurt içinde ve yurt dışında hediye ettiği kişi ve kurumları listeler misiniz? Sorularını yöneltti.

CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever de Erdoğan’a hakaret ettiği için yargılananları gündeme getirdi. Ersever, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a, “2020-2023 yılları arasında sosyal medya paylaşımları nedeniyle cumhurbaşkanına hakaretten dava açılan kişi sayısı kaçtır? Kaç sanık mahkûmiyet kararı almıştır? Kaç sanık beraat etmiştir?

GÖREV ALANIMDA DEĞİL

Kendisine yöneltilen soruların yanıtlarını ilgili birimlerden alarak paylaşabilecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bunu yapmak yerine önergelere “Görev alanıma girmiyor” yanıtını verdi. Yılmaz, “Erdoğan, hediye ettiği TOGG’ları şahsi bütçesinden mi karşıladı?” sorusunun bile kendisinin değil bakanların görev alanına girdiğini öne sürdü.