Hikâyemizi beraber yazmak için yeniden merhaba!

Daha önce de ‘kendimize ait bir sayfada’ hikâyelerimizi yazdık. Birbirimize ses olduk. Mücadelemizi büyüttük. Şimdi yeniden yola çıkıyoruz...

21 yıllık AKP iktidarı en çok biz kadınları hedef aldı. En çok kadınlardan korktu. Kadınlar baskıya biat etmedi, boyun eğmedi. Sokaklar bizim diyen kadınlar 8 Mart’ta, 25 Kasım’da binlerce kadın yürüdü. Muktedirlere sormadı, müsaade istemedi.

14 Mayıs seçimleriyle ülke tarihinin en gerici Meclis’i oluştu. Bu gerici blok iktidara gelir gelmez kadınların en temel haklarını dahi tartışmaya açtı. Nafaka hakkı, 6284 sayılı Kanun hedefte. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç koltuğuna gelir gelmez “Medeni Kanun’u baştan yazacağız” dedi… Aile Bakanı “nafaka mağduru” erkeklerin sesi olmayı kendine görev biçti. Şu an yürürlükte olan Medeni Kanun 2002’de kadınların mücadelesiyle yürürlüğe konuldu. Kimse lütfetmedi, kadınlar aldı. Şimdi memleketi tarikat, cemaat karanlığıyla kuşatmaya çalışanları da kadınların mücadelesi yenecek.

Bu sayfa her gün şiddetle burun buruna yaşayan, yoksullukla boğuşan, ayrımcılığa maruz kalan, özgürlüğü kısıtlanan tüm kadınların sayfası. Özgür, eşit bir dünya ise hepimizin düşü... Bu sayfa heyecanını da umudunu da gücünü de her yerde ve her zaman direnen, birbirine güç veren kadınlardan alacak. Bu sayfa cesaretini, inadına direnen ve başkaldıran karanlığı kabul etmeyen varlığını tehdit edenlere karşı isyanın en önünde yer alan kadınlarla büyütecek.

Patriarkal kapitalizm saldırganlaşırken kadınların mücadelesi umut oluyor, cesaret veriyor. Avrupa’da, Ortadoğu’da, Latin Amerika’da hakları için direnen kadınlar yarının dünyasını anlatıyor… Biz de istiyoruz ki bu fikri sayfamıza taşıyalım. Nasıl bir mücadele, nasıl bir feminizm beraber tartışalım. Fikrimizi de mücadelemizi de birlikte büyütelim. BirGün’ün sesi kadınların sesi...