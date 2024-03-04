Hikmet Çetin'den Dersim ve 1915 açıklaması: Özür dilenseydi belki bu kadar büyümezdi

Eski CHP Genel Başkanı Bakanı Hikmet Çetin, "Dersim olayları öyle olmayabilirdi. Tıpkı 1915 Ermeni olayları gibi. Bunlar anlatılıp özür dilenebilirdi" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, CHP ve yakın tarihi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Artı Tv’de yayınlanan 'Kemal Avcı ile Siyaset Ötesi' programına katılan Çetin, Dersim Katliamı ve 1915 Ermeni Soykırımı hakkında, "Çok üzücü olaylar da oldu. 'Özür diliyoruz’ denseydi belki bu iş bu kadar büyümezdi” ifadelerini kullanırken 1991'de Kürt siyasetçilerin SHP'den ihraç edilmesinin parti için kırılma noktası olduğunu söyledi.

Hikmet Çetin, CHP’nin devletle özdeşleşmiş bir parti olduğunu ve geçmişinde hem iyi hem kötü şeyler barındırdığını ifade etti.

"BİR ŞEKİLDE ANLATILIP ÖZÜR DİLENEBİLİRDİ"

Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük bir devrimci olduğunu ancak o dönemde bazı yanlışların da yapıldığını vurgulayan Çetin, şunları söyledi:

“Mustafa Kemal bir devrimciydi. Çok büyük işler de yaptı. Ama bazı yanlışlar da olmuştu. O merkezden de kaynaklanmayan yanlışlar. Mesela öyle yerlerde, mesela Dersim olaylarında… Şimdi Dersim olaylarında öyle mi olmalıydı? Öyle olmayabilirdi. Oradaki yetkili, yetkili kişinin şeyi bu. Verdiği bir karar diye. Yani baba sağken, baba dururken çocuğu asmak falan, onlar olacak şeyler değil tabii. Onların merkezden yapıldığını zannetmiyorum.

Mesela 1915 Ermeni olayları gibi. Cumhuriyet kurulduğu zaman, yani o günkü kadro; niye bunu yapamadılar, onu da bilemiyorum. O günkü kadro çıkıp işte ‘Böyle bir şey oldu, yanlışlıklar da var işin içinde. Çok üzücü olaylarda oldu. Özür diliyoruz’ denseydi belki bu iş bu kadar büyümezdi. Yani bir özür dilemeyi yenilgi anlamına gelmezdi. Özür dilemeyi bir araç kullanılabilir. Gerektiği zaman. Yapamadık."

"DENİZ BAYKAL'A YAKIN İSİMLER İHRAÇ ETTİRDİ"

Paris Kürt Konferansına katıldıkları için 7 Kürt siyasetçinin SHP’den ihraç edilmesinin de parti açısından kırılma noktası olduğunu belirten Çetin, kendisinin ihracı önlemeye çalıştığını ancak Deniz Baykal’a yakın üyelerin oylarıyla ihracın gerçekleştiğini ifade etti.

"BEŞİKTAŞ BAŞKANLIĞI TEKLİF EDİLMİŞTİ"

Beşiktaş futbol takımının taraftarı olduğunu da aktaran Çetin, Beşiktaş'ın eski başkanı Süleyman Seba’nın kendisine Beşiktaş başkanlığı teklif ettiğini de açıkladı.