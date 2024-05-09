Hilafet için Ekmeleddin!

Marmara Üniversitesi ‘İlgasının 100. Yılında Hilafet Çalıştayı’ düzenledi. Açılış konuşmasını ise 2014’te CHP ve MHP’nin cumhurbaşkanlığı için aday gösterdiği Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu yaptı. Çalıştaya tepki yağdı.

Haber Merkezi

Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’ne bağlı Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, ‘İlgasının 100. Yılında Hilafet Çalıştayı’ düzenledi. Çalıştayın açılış konuşmasını ‘Hilafetin İlgasının Tedaileri ve Boşluğu Doldurma Gayretleri’ başlığıyla Ekmeleddin İhsanoğlu yaptı.

İhsanoğlu, CHP ve MHP’nin ortak ‘çatı adayı’ olarak 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılmıştı. O dönem İhsanoğlu’nun adaylığına parti içinden de eleştiriler gelmişti.

İhsanoğlu’na DP, DSP, BTP, BBP, Dev Parti, TSİP, DYP, LDP, Kadın Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Türk Parti ve Büyük Anadolu Kalkınma Hareketi gibi 14 siyasi parti de destek vermişti.

İhsanoğlu seçimde yüzde 38,44 oy oranıyla ikinci gelmişti. Daha sonra MHP’den milletvekili seçilmiş ve 2015’te TBMM başkan adayı olarak gösterilmişti, ancak seçimi kaybetmişti.