Hilal Sezginsoy'dan sokak sergisi: Ötekiler

Hilal Sezginsoy’un deforme bedenler çizerek çirkinin güzelliğini anlattığı ‘Ötekiler’ isimli "Türkiye’nin ilk gerilla sokak sergisi", 10 Kasım – 24 Aralık 2023 tarihleri arasında Kalopsia Art Gallery’nin web sitesinde yer alan Shine Disiplinlerarası Online Karma Sergisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

İtalyan Yazar Umberto Eco, ‘Güzelliğin Tarihi’ kitabında; “Güzellik; o gerçekten de ilkbahar çiçekleri kadar geçicidir.” diyor. Sanatçı Hilal Sezginsoy ise ‘Ötekiler’ sergisi ile tam da bu noktaya parmak basıyor.

Yağlı boya tekniği ile ürettiği resimlerle insanları rahatsız etmek isteyen Hilal Sezginsoy, bu iki eserde estetik kaygılar yüzünden yalnızlaştıkça çoğalan insanları gösteriyor. İnsanların, normalin dışında kalanlara duyduğu öfkeye ışık tutan sanatçı, bu sergi ile ziyaretçilerin kendi içlerinde duydukları estetik kaygılar üzerine düşünmelerini amaçlıyor.

Sezginsoy, ‘Ötekiler’ sergisinin izleyicilerde yarattığı etkiyi şöyle anlatıyor:

“Önce şaşırmış bakışları sonra bu resmin ne anlatmaya çalıştığını sorguladılar. Ucube gibi gördükleri şeye yakından bakıp dokununca onun ne kadar anlamlı bir şey olduğunu söylediler. Kimileri sanki bir aynaya bakar gibi saatlerce detaylı inceledi, kimisi rahatsız oldu ve bakmak istemedi. Kimisi utandı, kimisi gurur duydu. Yapmak istediğim tam olarak buydu. Sanatın yapması gereken buydu, sokakta yürürken gördüğümüz insanlara bakış açımızdı. Güzellik normlarımızı sorgulamaktı. Kendimizde duyduğumuz bu duygular belki dışlanmış kişilerle yüzleşmekti.”

‘Ötekiler’ sergisini, 10 Kasım – 24 Aralık 2023 tarihleri arasında Kalopsia Art Gallery’nin internet sitesinde yer alan Shine Disiplinlerarası Online Karma Sergisi kısmından ziyaret edebilebiliyor.

HİLAL SEZGİNSOY HAKKINDA

1985 yılında İstanbul’da doğan Hilal Sezginsoy, Selçuk Üniversitesi Tur Rehberliği bölümünden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından uzun yıllar kurumsal etkinlik alanında etkinlik yöneticisi olarak çalıştı. Daha sonra sanatçı Nurhan Avcı ile tanışan Sezginsoy, şimdilerde ise Atölye Pas’ın desteği ile sadece figüratif çalışmalarda deforme bedenler çizerek çalışmalarına devam ediyor.