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Hilary Kasırgası Güney Kaliforniya’ya ulaştı

Hilary Kasırgası, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde etkisini göstermeye başladı. Kaliforniya Eyaleti Ulaşım Departmanı (CALTRANS), özellikle San Diego kenti ve civarında sel meydana geldiğini, ekiplerin faaliyetlerinin sürdüğünü duyurdu.

Dünya
  • 21.08.2023 11:57
  • Giriş: 21.08.2023 11:57
  • Güncelleme: 21.08.2023 12:02
Kaynak: DHA
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Hilary Kasırgası Güney Kaliforniya’ya ulaştı
Fotoğraf: DHA

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde Hilary Kasırgası etkisini göstemeye başladı.  

Kaliforniya Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Hilary Kasırgası, Güney Kaliforniya'ya ulaştı. Vali Newsom etkilenen topluluklar ve kurtarma çalışmalarına öncülük eden ilk müdahale ekipleriyle bir araya geldi. Vali ayrıca acil durum ilanı kapsamındaki ilçe sayısını da artırarak daha fazla topluluğun müdahale ve toparlanma için ihtiyaç duydukları destek, hizmet ve kaynaklara erişebilmesini sağladı” denildi.

Dün (20 Ağustos Pazar) eyaletin güneyinde olağanüstü hal (OHAL) ilan eden Vali Newsom, San Francisco’nun doğusundaki Mono ilçesini de OHAL’e dahil etti.

Fotoğraf: DHA

Öte yandan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), gerekmedikçe seyahat edilmemesi ve çökme tehlikesinin olduğu otoyollardan uzak durulması çağrısında bulundu.

ABDde Hilary Kasırgası, 4. kategoriye yükseltildi
Kaliforniya, Hilary Kasırgası’na hazırlanıyor: Eyaletin güneyinde OHAL ilan edildi
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