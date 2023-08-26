Hindirin’in katilini yakalayın

İlayda KAYA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşıyordu Hindirin Aydoğan. Evli olduğu erkek tarafından geçen ay başından vurularak vahşice katledildi. Katil’in Irak’a kaçtığını söyleyen aile, adalet talebinde bulundu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulunan Hindirin Aydoğan’ın ailesi, katilin bulunmasını ve en ağır cezayı almasını istiyor. Aydoğan’ın akrabası B.A. “Daha önce de evin camından itmeye çalıştı. Bu ilk girişimi değildi. Hindirin hayat dolu bir kadındı“ dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay geçen ayın 9’unda Mardin Kızıltepe’de yaşandı. Yeni TOKİ Mahallesi’nde yaşayan 45 yaşındaki Hindirin Aydoğan, evli olduğu 47 yaşındaki Zeki Aydoğan’la tartıştı. Tartışmanın ardından kadını silahla katleden Zeki Aydoğan olay yerinden kaçtı. Hindirin Aydoğan, olay yerinde hayatını kaybederken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BirGün’e konuşan Hindirin Aydoğan’ın akrabası B.A., şöyle dedi: “Hindirin ile Zeki 25 yıldır evliydi. Hindirin’in babası hastaydı ve babasının yanına gitmek istiyordu. Ama Zeki Aydoğan izin vermiyordu. 2 gün önce de bir komşusuyla konuşmuş ve ‘Ben ne olursa olsun gideceğim‘ demiş. 9 Temmuz’da Hindirin şiddet gördükten sonra ateşli silahla öldürülüyor. 10 Temmuz günü kapılarına polis gidiyor ve ortaya çıkıyor. Hindirin’i öldürdükten sonra tabancayı eline tutturmuş ve intihar süsü vermeye çalışmış."

ADALET İSTİYORUZ

B.A., şöyle devam etti: "Daha sonra Irak’a kaçtığını öğrendik. Daha önce de evinin camından kadını itmeye çalıştı. Bu ilk girişimi değildi. Hindirin hayat dolu bir kadındı. Kapsamlı bir çalışma yürütülseydi katil şimdiye kadar yakalanırdı. Biz sadece Zeki Aydoğan’ın yakalanmasını, yargılanmasını ve ceza almasını istiyoruz." Öte yandan Ocak ayından bu yana en az 68 kadın evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.