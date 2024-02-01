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Hindistan, casus olduğu gerekçesiyle alıkoyduğu güvercini 8 ay sonra serbest bıraktı

Hindistan polisi, Çin'in casus olarak kullandığından şüphelendiği için alıkoyduğu güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı.

Dünya
  • 01.02.2024 22:40
  • Giriş: 01.02.2024 22:40
  • Güncelleme: 01.02.2024 22:45
Hindistan, casus olduğu gerekçesiyle alıkoyduğu güvercini 8 ay sonra serbest bıraktı
AA

 Hindistan, casusluk gerekçesiyle alıkoyduğu güvercini 8 ayın ardından doğaya saldı.

Press Trust of India'nın haberine göre, Mayıs 2023'te bulunan ve Çin'in casus olarak kullandığından şüphelenilen güvercinin Hindistan'a Tayvan'dan gelen bir yarış kuşu olduğu tespit edildi.

Bacaklarında "Çinceye benzer yazılar" taşıdığı için polisin dikkatini çeken güvercin, Mumbai'deki Bai Sakarbai Dinshaw Petit Hayvan Hastanesi'ne gönderildi.

8 aydır gözetim altında olan güvercin, Mumbai Hayvanlara Zulmü Önleme Derneğine yollandı ve dernekteki veterinerler tarafından doğaya salındı.

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