Hindistan'da boya fabrikasında yangın: 11 kişi hayatını kaybetti, 4 yaralı

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, dün yerel saatle 21.00 sıralarında, bir boya fabrikasının zemin katında yangın çıktı. Yangında, ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yerel polis yetkilileri, yangının fabrikada yaşanan bir patlama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruyor.

Dünya 16.02.2024 13:57 Giriş: 16.02.2024 13:57

Güncelleme: 16.02.2024 14:02 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA / Arşiv

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki bir boya fabrikasında çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 11 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. AA'nın aktardığına göre, Yeni Delhi'deki boya fabrikasının zemin katında çıkan yangın, dün yerel saatle 21.00 civarında kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. PATLAMA İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında, olay yerine intikal eden bir polis memuru yer aldı. Ölenlerin kimlik tespit çalışması sürüyor. Yerel polis yetkilileri, yangının fabrikada yaşanan bir patlama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.