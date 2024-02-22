Hindistan'da çiftçilerin eylemine polis saldırdı: 24 yaşındaki işçi hayatını kaybetti

Hindistan'da dün çiftçilerin eyleminde polisin saldırısında 24 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Punjab eyaleti Başbakanı Bhagwant Mann, kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini söyledi.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan 1,5 milyar nüfuslu Hindistan’da çiftçiler iki yıl aranın ardından yeniden ayağa kalktı.

13 Şubat'ta eylemlerine yeniden başlayan çiftçilerin eyleminde, dün polisin saldırısında bir çiftçi hayatını kaybetti.

Hindustan Times'ın haberine göre, hükümetin adım atmaması üzerine protestolarına devam eden çiftçilere polis Haryana eyaleti sınırında saldırdı. yakınında çatışma çıktı. Polisler çiftçilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Protestolarda bir çiftçinin hayatını kaybettiği bildirildi. Punjab eyaleti Başbakanı Bhagwant Mann, yaşanan çatışma sonucu 24 yaşındaki bir çiftçinin Haryana polisi tarafından öldürülmesine ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini söyledi.

Mann, çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

EYLEM PLANI YARIN ELE ALINACAK

Çiftçilerin çatı örgütlerinden Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Komitesinin Genel Sekreteri Sarwan Singh Pandher, ölümün ardından bir sonraki eylem planına 23 Şubat'ta karar vereceklerini ve o zamana kadar protestolara ara vereceklerini söyledi.

Eylül 2020'de hükümetin tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren üç düzenlemeyi yasalaştırması üzerine çiftçiler ülke genelinde geniş çaplı eylemler düzenlemişti.

Aylarca süren ve can kayıplarının yaşandığı protestoların ardından Başbakan Narendra Modi hükümeti bu yasaları kaldırma kararı almıştı.

Çiftçiler, 13 Şubat'ta hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek eylemlerine yeniden başlamıştı.

19 Şubat'ta aralarında Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal'ın da bulunduğu hükümet yetkilileri, Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Komitesinin Genel Sekreteri Sarwan Singh Pandher ve çiftçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya gelmişti. Yaklaşık 4 saat süren görüşmede yetkililer, çiftçilere, kamu kurumları aracılığıyla bakliyat, mısır ve pamuk mahsullerini belirlenecek asgari fiyattan almayı teklif etmiş, satın alınacak ürün miktarının sınırlandırılmayacağı planını önermişti. Çiftçiler, dün hükümetten gelen taban fiyat ve destekleme alımıyla ilgili teklifi reddederek, eylemlerine devam edeceklerini duyurmuştu.