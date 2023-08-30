Hindistan'da G20 Liderler Zirvesi öncesi "maymun" önlemi

G20 zirvesi sırasında maymunların ziyaretçilere ve zirvede yararlanılacak mekanlara zarar vermesini engellemek isteyen Hindistanlı yetkililer bazı önlemler aldı. Buna göre yetkililer, maymunları korkutmak için "gri langur" maymunlarının gerçek boyutlardaki karton kesimlerini kullanacak.

Dünya 30.08.2023 16:12 Giriş: 30.08.2023 16:12

Güncelleme: 30.08.2023 16:17 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA