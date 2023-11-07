Hindistan'da hava kirliliği alarmı: Bazı araçların trafiğe çıkması yasaklandı

Hindistan'da hava kirliliği insan sağlığını tehdit eder seviyeye yükseldi. Hava Kalitesi Endeksi'nin 400'ün üzerine çıkmasının ardından hükümet tedbirleri sıkılaştırdı. Bu kapsamda benzinli ve dizel araçların da trafiğe çıkması yasaklandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir haftadır devam eden ve okulların tatil edilmesine neden olan hava kirliliği, insan sağlığını tehdit eder seviyeye yükseldi.

Hükümete bağlı Merkezi Kirlilik Kontrol Kurulundan (CPCB) yapılan açıklamaya göre, hava kirliliğiyle mücadele edilen Yeni Delhi’de, Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 500 üzerinden 400'ün üzerine çıktı.

TEDBİRLER SIKILAŞTIRILDI

Hükümet, sis bulutuyla kaplanan başkentte, hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasının ardından tedbirleri sıkılaştırdı.

Tedbirler kapsamında şehirdeki ilkokullarda eğitime ara verildi, gerekli olmayan tüm inşaat çalışmaları geçici olarak durduruldu.

Başkentte benzinli ve dizel araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Yasağı ihlal edenlere yaklaşık 240 dolar para cezası verilecek.

Ayrıca sisin kontrol altına alınması için başkentin bazı bölgelerine seyyar fıskiyeler ve yaklaşık 45 metre yükseğe su fışkırtabilen cihazlar yerleştirildi.

HAVA KALİTESİNİN EN DÜŞÜK OLDUĞU KENT YENİ DELHİ

Yeni Delhi, uzun yıllardır özellikle kış mevsiminde komşu eyaletlerde tarım alanlarında "anız yakılması" nedeniyle hava kalitesinin en düşük olduğu bölgelerin başını çekiyor.

Uzmanlar, bölgedeki hava kirliliğinin sağlığa zararlı olabileceği gerekçesiyle halka maske takmaları tavsiyesine bulundu.

Yeni Delhi'de, 6 Ekim'de hava kalitesinin "düşük" kategorisine ulaştığını duyururken "Aşamalı Mücadele Eylem Planı'nın (GRAP)" devreye sokulması bekleniyordu.

Hindistan'daki GRAP'e göre hava kirliliği kategorileri "düşük", "çok düşük", "şiddetli" ve "aşırı şiddetli" olmak üzere 4'e ayrılıyor.

"Düşük" kategorisi, GRAP kapsamında, 500 metrekarenin üzerindeki alanı kapsayan inşaat ve yıkım yerlerinin kapatılması, iş yerlerinin çalışanlarına toplu taşıma imkanı sunmaya teşvik edilmesi ve trafiğin yoğun olduğu bölgelere trafik polisleri konuşlandırılması gibi önlemleri içeriyor.