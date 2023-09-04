Hindistan'da ilk kez düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar sürüyor

Hindistan'da 9-10 Eylül'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesi başkent Yeni Delhi'de hazırlıklar devam ederken güvenlik önlemleri artırıldı. Yeni Delhi'de maymunları ziyaretçilerden ve zirve sırasında kullanılacak mekanlardan uzak tutmak için alınan önlem dikkat çekti; maymunları korkutmak için "gri langur" maymunlarının gerçek boyutlardaki karton kesimleri etrafa asıldı.

Hindistan'da 9-10 Eylül'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesi başkent Yeni Delhi'de hazırlıklar devam ederken güvenlik önlemleri artırıldı.

Hindistan polis yetkilisi, 50 binden fazla polisin G20 Liderler Zirvesi için görev yapacağını bildirdi.

Hindistan Ulusal Güvenlik Muhafızları'nın güvenliği sağlama hususunda polis kuvvetlerine destek vereceği bildirildi.

The Press Trust of India (PTI) haber ajansına göre, Hindistan Hava Kuvvetleri, Yeni Delhi ve çevresinin güvenliğini sağlamak için savaş uçakları, radar ve anti-drone sistemlerinin yanı sıra karadan havaya füze sistemleri konuşlandırdı.

Yetkililer, başkentte herhangi bir sokağa çıkma yasağının uygulanmayacağını ancak 8-10 Eylül'de bazı bölgelerde seyahat kısıtlamaları uygulanacağını açıklamıştı.

DELHİ EYALET BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Delhi Eyalet Bakanı Saurabh Bhardwaj, yaptığı açıklamada, başkentin tüm ana yollarının ziyaretçileri karşılayacak şekilde donatıldığını söyledi.

Bhardwaj, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Delhi, G-20 misafirlerini ağırlayacak olmanın heyecanını yaşıyor." ifadesini kullandı.

G20 Liderler Zirvesi'ne ilişkin tanıtım ve duyuru afişlerinin havalimanı, otobüs durakları dahil olmak üzere başkentin pek çok noktasına asıldığı aktarıldı.

Hindistan, G20 dönem başkanlığını Aralık 2022'de Endonezya'dan devralmıştı. Yeni Delhi, 9-10 Eylül'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne ilk kez ev sahipliği yapacak.

MAYMUN ÖNLEMİ

G20 Liderler Zirvesi öncesi başkent Yeni Delhi'de maymunları ziyaretçilerden ve zirve sırasında kullanılacak mekanlardan uzak tutmak için bazı önlemler alındı. Önlemlerden birinin maymunları korkutmak için "gri langur" maymunlarının gerçek boyutlardaki karton kesimlerinin hazırlanması olduğunu belirten yetkililer, kartonların zirveye katılacak delegelerin kalacağı otellerin yanı sıra maymunların sık sık görüldüğü yerlere asılacağını ifade etti.