Hindistan'da şiddetli yağmurlar sonucu 24 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağmurlar sonucu ilk belirlemelere göre çoğu yıldırım isabet etmesi nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde şiddetli yağmurlar sonucu ilk belirlemelere göre 24 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Eyalet Acil Durum Harekat Merkezi (SEOC), şiddetli yağışların etkili olduğu Gujarat eyaletinde çoğu yıldırım isabet etmesi nedeniyle 24 kişinin öldüğünü, 23 kişinin yaralandığı bildirdi.

Hava durumu tahmin ajansı Skymet'in Başkan Yardımcısı Mahesh Palawat, Gujarat'ın genelde yılın bu döneminde bu kadar yağış almadığını söyledi.

Hindistan'ın Gujarat eyaleti iki gündür şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altında. Gujarat'ta 24 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Pazar ve pazartesi günü fırtına ve dolunun da etkisi altına giren eyaletin bazı bölgeleri 24 saat içinde 144 milimetre yağış aldı, evler zarar gördü.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Gujarat Tarım Bakanı Raghavij Patel, 27 Kasım Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Yaşanan kayıpları tespit etmek için kısa süre içinde çalışma başlatacağız" diye konuştu. Patel, söz konusu çalışmanın sonuçlarına göre bölgede yaşayan kişilerin kayıplarının tazmin edileceği bilgisini de paylaştı.