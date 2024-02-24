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Hindistan'da traktör gölete düştü: 15 kişi öldü

Hindistan'ın Utlar Pradeş eyaletinde, traktör sürücüsü, başka bir araçla çarpışmamak için direksiyonu gölete kırdı. Gölete devrilen traktör römorkunda bulunan 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya
  • 24.02.2024 10:51
  • Giriş: 24.02.2024 10:51
  • Güncelleme: 24.02.2024 11:00
Kaynak: AA
Hindistan'da traktör gölete düştü: 15 kişi öldü
Fotoğraf: AA/Arşiv

Hindistan'da traktörün gölete devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinde, kullandığı traktörün başka bir araçla çarpışmasından kaçınan sürücü, direksiyonu gölete kırdı.

Ters dönerek göletin çamurlu suyuna batan traktörün römorkunda, ilk belirlemelere göre 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi hayatını kaybetti.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, kazada yaralananların da bulunduğunu ve gölette arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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