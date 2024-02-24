Hindistan'da traktör gölete düştü: 15 kişi öldü
Hindistan'ın Utlar Pradeş eyaletinde, traktör sürücüsü, başka bir araçla çarpışmamak için direksiyonu gölete kırdı. Gölete devrilen traktör römorkunda bulunan 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'da traktörün gölete devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi yaşamını yitirdi.
Hindustan Times'ın haberine göre, Uttar Pradeş eyaletinde, kullandığı traktörün başka bir araçla çarpışmasından kaçınan sürücü, direksiyonu gölete kırdı.
Ters dönerek göletin çamurlu suyuna batan traktörün römorkunda, ilk belirlemelere göre 8'i çocuk, 7'si kadın 15 kişi hayatını kaybetti.
ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Yetkililer, kazada yaralananların da bulunduğunu ve gölette arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.