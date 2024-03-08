Hindistan'dan Rusya iddiası: Vatandaşlarımız orduda iş vaadiyle kandırılıp Rusya'ya götürülüyor

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılıp Rusya'ya götürüldüğünü iddia etti.

Hindistan, vatandaşlarının Rus ordusunda iş vaadiyle kandırılıp Rusya'ya götürüldüğünü öne sürdü.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal, vatandaşlarını, Rus ordusunda "destek işi" teklif eden aracılara "kanmamaya" çağırdı.

Jaiswal, iş vaadiyle kandırılarak Rusya'ya götürülen vatandaşlarının iadesi için Moskova yönetimiyle görüştüklerini kaydetti.

Bu tür tekliflere dair halkı uyaran Jaiswal, "Bu durum tehlike ve hayati risklerle doludur" diye konuştu.

BİR HİNDİSTAN VATANDAŞI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) dün, en az 35 Hindistan vatandaşının ajanlar aracılığıyla Rusya'ya götürüldüğünü açıklamıştı.

CBI, bu kişilerin muharip rollerde eğitildikleri ve istekleri dışında Rusya-Ukrayna Savaşı'nda görevlendirildiklerine işaret etmişti.

Hindistan'ın Moskova Büyükelçiliği ise Rus saflarında savaşan bir Hint vatandaşının öldüğünü doğrulamıştı.

Öte yandan, Nepal de Ukrayna'ya karşı savaştırılan 14 vatandaşının öldüğü bilgisini paylaşmış ve Rus makamlarından savaştırılmak üzere eğitilen yüzlerce vatandaşlarının da serbest bırakılmasını talep etmişti.