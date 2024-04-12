Hindistan'dan yurttaşlarına İran ve İsrail uyarısı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, bir sonraki duyuruya kadar yurttaşlarına İran ve İsrail'e seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Dünya 12.04.2024 18:32 Giriş: 12.04.2024 18:32

Güncelleme: 12.04.2024 18:40 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA