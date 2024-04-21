Hindistan'ın Manipur eyaletinde seçimler tekrarlanacak

Hindistan’da 19 Nisan’da başlayan genel seçimlerde oy verme işlemi devam ederken, Manipur eyaletinin bazı bölgelerinde oy verme makinelerine zarar verilmesi ve şiddet olaylarının yaşanması sebebiyle seçimlerin tekrarlanmasına karar verildi.

Hindistan’ın Manipur eyaletinde seçimlerin tekrarlanması yönünde karar alındı.

Hint basınındaki haberlere göre, Seçim Kurulu yetkilileri, Manipur’da yaşanan şiddet olayları nedeniyle 11 seçim noktasında oyların geçersiz sayıldığını duyurarak, seçimlerin tekrarlanacağını açıkladı.

Manipur’da 19 Nisan'da güvenlik önlemlerine rağmen silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşanmış, oy verme noktalarına ve makinelerine zarar verilmişti.

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanacak.

MİNİPUR’DAKİ ŞİDDET OLAYLARI

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmedikleri gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "vur emri"nin verildiği eyalette, şiddet olayları nedeniyle ölü sayısı 220'ye çıkarken, 60 binden fazla kişi yerinden edildi.

Hindistan Merkezi Soruşturma Bürosu, Manipur eyaletinde meydana gelen şiddet olaylarıyla ilgili çok sayıda vakayı soruşturmak için 53 kişilik ekip oluşturmuştu.​​​​​​​