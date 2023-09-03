Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi öldü

Hindistan'da şiddetli yağışların ardından yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi. Gelecek dört gün Odisha eyaletinin çeşitli bölgelerinde benzer olayların beklendiği ifade edildi.

Dünya
  • 03.09.2023 14:22
  • Giriş: 03.09.2023 14:22
  • Güncelleme: 03.09.2023 14:24
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Hindistan’da yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi öldü

Hindistan’ın Odisha eyaletinde şiddetli yağışların ardından yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi.

The Hindu sitesinin haberine göre, yetkililer, Khurda bölgesinde 4, Bolangir'de 2 ve Angul, Boudh, Jagatsinghpur ve Dhenkanal'da birer kişinin yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Khurda bölgesinde 3 kişinin de yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden (IMD) yapılan açıklamada, gelecek dört günde eyaletin çeşitli bölgelerinde benzer olayların beklendiği ifade edildi.

Bölge sakinlerine gök gürültülü fırtına esnasında güvenli yerlere sığınmaları tavsiye edildi.

BirGün'e Abone Ol