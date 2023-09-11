Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarı: ‘İkinci isim’ hakkında tahliye kararı!

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 6 yaşında imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ kızı H.K.G. için sahte kemik raporu hazırlanmasını sağlayan şüphelilerden Mehmet Emin Marankoz tahliye edildi.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında ‘evlendirmesi’ olayı kapsamında, 2012 yılındaki ‘sahte kemik yaşı raporu’ alınması hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, tutuklu bulunan Mehmet Emin Marankoz tahliye edildi.

Dava kapsamında yargılanan üçü doktor yedi sanık, bugün hâkim karşısına çıktı.

Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel ile beraber davanın tek tutuklu sanığı olan ve tarikatın ‘ikinci ismi’ olarak bilinen Mehmet Emin Marankoz katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar M.O.B., M.G.L. ve K. Ş. de salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, duruşmanın kapalı görülmesine karar vermesinin ardından basın mensupları ve izleyiciler salondan çıkarıldı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı olan Mehmet Emin Marankoz'un suç işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu ancak tutuklulukta geçirdiği süreyi göze alarak tahliyesine karar verdi. Duruşma 16 Ocak'a ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre, H.K.G.'nin 2012 yılında 14 yaşındayken gittiği doktor muayenesinde, istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. Olayın savcılığa yansıması üzerine, H.K.G.'nin yaşının tespit edilmesi için kemik yaşı raporu alınmıştı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından verilen raporda H.K.G.'nin yaşı 21 olarak tespit edilmiş ve takipsizlik kararı verilmişti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 yıl sonra başlatılan 'sahte rapor' alınmasına ilişkin soruşturmada 3'ü doktor 7 kişi ‘şüpheli’ olarak kayıtlara geçmişti.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin gündemini sarsan istismar olayı, BirGün yazarı Timur Soykan’ın haberiyle ortaya çıkmıştı. Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken Kadir İstekli’yle imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu kamuoyuna yansımıştı.

Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken henüz kimse tutuklanmamıştı. Tepkiler üzerineyse iki isim, hakkında gözaltı kararı verilerek tutuklanmıştı.

Skandalda H.K.G.'nin 17 yaşındayken kemik yaşının tespiti için Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne sevk edildiği, teste 21 yaşındaki başka bir kadının sokulduğu da ortaya çıkmıştı.

O dönem Haydarpaşa Numune Hastanesi Radyoloji Bölümü’nde kemik yaşı tespiti için röntgen çekimini yapan teknisyenlerin kimliği belirlendi. HTS kayıtlarından bu kişilerle Mehmet Emin Marankoz arasında telefon irtibatı olduğu ortaya çıkmıştı. Marankoz ile teknisyenler ve doktor arasında aracılık yapan zanlı da tespit edilmişti.. Ancak birimin başındaki doktorun hayatını kaybettiği anlaşılmıştı.