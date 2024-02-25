Hiroşima'nın kalıntılarında bulunan kol saati 31 bin dolara satıldı

ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine gerçekleştirdiği atom bombalı saldırıda eriyen ve patlamanın yaşandığı 08.15’te duran bir saat, açık artırmada 31 bin 113 dolara satıldı.

Dünya 25.02.2024 06:39 Giriş: 25.02.2024 06:39

Güncelleme: 25.02.2024 06:41 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA