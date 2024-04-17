Hırvatistan'da halk genel seçim için sandık başında

Hırvatistan'da 3 milyon 733 bin 283 kayıtlı seçmen, 2 bin 302 adayın yarıştığı genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti.

Hırvatistan'da halk, genel seçimde oy kullanmak için sandık başına gitti. Hırvat seçmenler ülke genelinde ve yurt dışında kurulan seçim merkezlerinde yerel saatle 07.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı.

3 MİLYON 733 BİN 283 KAYITLI SEÇMEN

Hırvatistan'da 151 sandalyeli ulusal meclise girmek için 2 bin 302 adayın yarıştığı seçimlerde oy kullanma işlemi 19.00'da sona erecek. Ülkede 222 bin 197'si yurt dışında olmak üzere toplam 3 milyon 733 bin 283 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Seçim öncesi yapılan anket çalışmalarına göre, iktidardaki merkez sağ parti Hırvat Demokrat Birliği (HDZ) favori olarak gösteriliyor. Seçimin resmi olmayan ilk sonuçlarının gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor. Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyesi Hırvatistan'da genel seçim 4 yılda bir yapılıyor.