HIV tedavisinde büyük adım: Virüs tamamen hücrelerden kaldırılabilir

Bilim insanları, yüksek teknolojili gen düzenlemenin HIV'i hücrelerin DNA'sından çıkarabileceğini ve virüsü iyileştirebileceğini söyledi.

Amsterdam'da bilim insanları HIV tedavisinde, viriüsün tamamen hücrelerden kaldırılmasını sağlayacak bir çalışmanın başarıyla sonuçlandığını duyurdu.

T24'ün aktardığı habere göre, Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezi'nden uzmanlar, laboratuvar deneylerinde HIV'i enfeksiyonlu hücrelerden başarıyla temizlediklerini açıkladı. Virüs gizli rezervuarlarda saklandığı için HIV'i tedavi etmek imkansızdı.

DNA şeritlerini küçük bir makas gibi kesmek için belirli enzimleri kullanan ve Crispr adı verilen bir işlem kullanıldı.

Çalışma yazarı Dr. Elena Herrera-Carrillo, bu teknolojinin virüsün izinin sürülüp yok edilmesine olanak sağlayabileceğini belirterek, "Ufukta bir tedavi olduğunu söylemek için henüz erken ama bu ön bulgular çok cesaret verici. Sonraki adımlarımız, HIV rezervuar hücrelerini hedef alacak şekilde dağıtım yolunu optimize etmeyi içeriyor. O zaman insanlarda HIV rezervuarını devre dışı bırakmak için klinik tedavi denemelerini değerlendirebiliriz." dedi.

Dr. Herrera-Carrillo'nun kullandığı teknoloji şu anda yaşayan bir hastada kullanılamayacak kadar fazla hücre hasarına neden olacağı için deneme aşamasında. Dr Herrera-Carrillo, araştırmasını Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi'nde sunacak.