Hizb-ut Tahrir’e İngiltere’de yasak

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İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, 17 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenen yürüyüşte yaptıkları "hilafet" ve "cihat" çağrılarıyla gündeme gelen radikal İslamcı Hizb-ut Tahrir'in, "aktif olarak terörizmi teşvik edip cesaretlendirdiği" için yasaklanacağını duyurdu. İngiltere, örgütün Batı'daki merkezi olarak biliniyordu.

İngiltere yasaları uyarınca getirilen yasak, "Katılımcıların Gazze'ye destek mitinginde 'cihat' sloganları atmakla suçlanmalarının" ardından geldi. Örgüt, Birleşik Krallık'ta uzun süredir faaliyet gösterirken, İngliliz yetkililer, örgütün şiddetle bağlantısı olduğunu bugüne dek reddetmişti.

BBC, yasaklama kararının Pazartesi günü Parlamentoya sunulduğunu ve Cuma günü yürürlüğe gireceğini bildirdi.

ÖRGÜTTEN AÇIKLAMA: ANTİ-SEMİTİK DEĞİLİZ

Örgüt temsilcileri yaptıkları açıklamada, "antisemitik oldukları ya da terörizmi teşvik ettikleri yönündeki her türlü fikri tamamen reddettiklerini" ve önerilen yasağa "mevcut tüm yasal yolları kullanarak" karşı çıkacaklarını belirttiler.

Açıklamada, "İngiltere, Hizb-ut Tahrir'i yasaklayarak, Müslüman dünyası için İslami bir medeniyet alternatifinin restorasyonuna yönelik bir sesi susturmada Putin'in Rusya'sı, Sisi'nin Mısır'ı ve bir dizi diğer otoriter devlete katılacaktır" ifadeleri yer aldı.

Müslüman ülkelerin pek çoğunda yasaklı durumda olan örgütün, pek çok Batı başkentinde "yasal şubeleri ve temsilcileri" bulunuyor.

Birleşik Krallık, örgütün "lojistik sinir merkezi" konumunda. Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı, 2005 yılında örgütü, "Şiddet içermeyen İslamcı bir grup" olarak tanımladı. Broşür ve kitap gibi örgütsel yayınların küresel dağıtımı Londra'dan yönetiliyor ve örgütün, ülkede özel bağışlar ve üyelik gelirleriyle finanse edildiği belirtiliyor.

"GİZLİ BİR EL" ÖRGÜTÜ KORUYOR

İngiltere'nin eski başbakanlarından Tony Blair 2009'da, David Cameron ise 2011'de örgütün ülkede yasaklanması için girişimde bulundu. Ancak İngiltere İçişleri Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlar, tarihi boyunca başvurduğu sayısız şiddet eylemine rağmen, "Örgütün şiddeti savunmadığını, bu yüzden yasaklanamayacağını" savundu.

İngiliz Daily Telegraph gazetesinin 25 Ekim 2009 tarihli bir haberine göre örgüt İngiliz hükümetinden 100 bin sterlinden fazla fon aldı. Daha sonraki yıllarda da örgütün Londra tarafından fonlandığına dair haber ve iddialara çıktı.

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ŞERİAT VE HİLAFET PEŞİNDE

Hizb-ut Tahrir (Kurtuluş Partisi), tüm Müslümanları birleştirerek küresel çapta şeriat kurallarıyla yönetilecek İslami hilafet devleti kurmayı amaçlayan pan-İslamcı, köktendinci bir örgüt. 1953’te Filistinli İslam alimi Muhammed Takiyyuddin en-Nebhani tarafından Kudüs’te kuruldu. Faaliyetleri bazı ülkelerde yasak, bazı ülkelerde ise değil.

Yaklaşık 60 yıldır Türkiye’de de faal olan ve özellikle de hilafet etkinlikleriyle gündeme gelen örgüt son olara Gazze’deki mitingle gündeme gelmişti.