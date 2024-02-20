Hizbullah’ın ölen isimleri 'şehit' olarak anıldı: HÜDAPAR'ın belediye başkan adayları da katıldı

Hizbullah’a yakın Mustazaflar Cemiyeti ile Şehitler Kervanı Platformu, 17 Şubat’ta Diyarbakır’da Hizbullah’ın yaşamını yitiren üyelerini andı. Etkinlikte, ölenler için ‘şehit’ ifadesi kullanılırken, medrese faaliyetleriyle örgüte eleman temininde bulunan Muhammed Zeki Atak ile Yeni İhya Der’in öldürülen eski başkanı Aytaç Baran anıldı. Etkinliğe HÜDAPAR’ın belediye başkan adayları Vedat Turgut ile Cengiz Aydın da konuşmacı olarak katıldı.

Diyarbakır’da Mustazaflar Cemiyeti ile Şehitler Kervanı Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, ismi faili meçhul cinayetlerle geçen Hizbullah’ın üyeleri anıldı.

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Hizbullah’a yakın Mustazaflar Cemiyeti ile Şehitler Kervanı Platformu, 17 Şubat’ta Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde anma etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, Hizbullah’ın ölen üyeleri anıldı. Anılanlar arasında, Hizbullah’ın Cizre imamı olarak bilinen, medrese faaliyetleriyle örgüte eleman temininde bulunan ve 1992’de öldürülen Muhammed Zeki Atak’ın ismi de geçti.“Ayrıca, “tebliğ amacıyla Hizbullah’ın kötü imajını yıkmak ve eleman temini sağlamak” amacıyla kapatılan İhya-Der’in yerine açılan Yeni İhya Der’in öldürülen eski başkanı Aytaç Baran da anılanlar arasında yer aldı.

İSKİLİPLİ ATIF’I DA ANDILAR

Hizbullah'ın Tatvan ilçesinde faaliyetlerini yürüten ve 1990’da öldürülen Gıyaseddin Barlak da anılan isimlerden oldu. Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayı Milliyecilere hakaret eden ve “vatana ihanet” nedeniyle idam edilen İskilipli Atıf da ‘şehit’ olarak anıldı.

Anma etkinliğine, HÜDAPAR Diyarbakır Çınar Belediye başkan adayı Vedat Turgut ile Diyarbakır Bağlar Belediye Başkan adayı Cengiz Aydın’da konuşmacı olarak katıldı.

Mustazaflar Cemiyeti, Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce 2010’da feshedilen, 2012’de de Yargıtay’ca kapatılan Mustazaf-Der’in devamı olarak biliniyor. Şehitler Kervanı Platformu da Hizbullah’ın yaşamını yitiren militanlarını anmasıyla biliniyor. Ayrıca Hizbullah’ın Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki örgütlenmesi olarak bilinen Peygamber Sevdalıları Platforumu’nun önceki gün Adana’da aynı anma programını gerçekleştirdiği belirtildi.