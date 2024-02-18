‘Hızlı’ AKP’li Nebi Hatipoğlu’nun ‘senaryosuna' Belediye Başkanı’ndan yalanlama

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, onu Şehir Hastanesi’nde gördüğünü ileri süren AKP’li Nebi Hatipoğlu’nu yalanladı. Kurt, verdiği yanıtta “Nebi Bey burada rüyasını anlatıyor olabilir” dedi.

İYİ Parti’den seçildikten hemen sonra AKP’ye katılan, kısa sürede de Cumhur İttifakı’nın Eskişehir Belediye Başkan Adayı olan Nebi Hatipoğlu’nun iddiasına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’tan yanıt geldi.

Eski İYİ Partili, yeni AKP’li Hatipoğlu, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde konuşurken şunları ileri sürdü: “Bugün Şehir Hastanesi’ne gittim; bakayım ne oluyor oralarda diye… Bir baktım karşıdan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt geliyor. Dedim ki, ‘Kazım abi, siz karşı çıkıyordunuz, ne oldu?’ ‘E rahatsızdım, geldim hastaneye.’ Dedim, ‘Bak, söylediğiniz yalanlar karşınıza çıktı.’”

"RÜYASINI ANLATIYOR OLABİLİR"

Buna yanıt veren Kurt, “Yalan budur. Ben Şehir Hastanesi’ne hiç gitmedi. Nebi beyle hiç karşılaşmadım. Nebi bey, bunu bana nasıl ispat eder, bilemiyorum. Ama bunun yalan olduğunu söyleyebilirim. Çünkü, böyle bir görüşme, böyle bir konuşma olmadı” dedi.

Kurt, X hesabından paylaştığı bu videoya ise şu notu düştü: “Nebi Bey burada rüyasını anlatıyor olabilir. Aksi takdirde böyle bir yalana başvurmak için farklı hezeyanlar içinde olmak gerekir. Böyle bir olay asla yaşanmamıştır.”