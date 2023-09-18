Hızlı tren bilet fiyatına yüzde 65’e varan zam

Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yüzde 65’e varan zamlar yaptı. Zamla birlikte Ankara- İstanbul hattı 323 TL’den 430 TL’ye çıkarıldı. Ankara-Konya arası 200 TL’ye, Ankara-Eskişehir hattı ise 225 TL’ye yükseltildi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, BirGün'e yaptığı açıklamada, çalışanlara yılda 3 kez düzenleme yapılmasına karşın, ticaretleştirilen kurumların ürettiği mal ve hizmetlere 3-4 ayda bir zam yaptığını belirtti. İktidarın TCDD’yi özelleştirmek niyetinde olduğunu hatırlatan Özdemir, "Bu hizmetler özelleştirildiğinde yurttaşların hizmetlerden faydalanması daha da güçleşecek. Tarifeler yüzde 100 zamlanacak. Kamu kurumları, toplumsal yaşamın hayati öneme sahip organlarıdır. Bu kurumlarının sermayeye teslimlerine özelleştirmeye karşı birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz" dedi.