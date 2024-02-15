Holding patronu, BirGün’ün 3 yıl önce yayımlanan haberini Siverek’ten engelletti

HABER MERKEZİ

Keskin Gayrimenkul Turizm Yatırım Şirketi’nin sahibi Recep Ercan’ın talebiyle BirGün’ün iki haberi erişime engellendi.

Keskin, 14 Temmuz 2021’de yayımlanan “Kayyumdan kelepir otel” başlıklı haber ile 25 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan “THK'nin oteline çökme planı!” başlıklı haberin erişime engellenmesi için Siverek Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

Mahkeme, BirGün’ün iki haberi için de erişimin engeli ve içerikten çıkarma kararı verdi.

Her iki haberde de Türk Hava Kurumu’nda (THK) en değerli mal varlığı olan ve uzun yıllardır otel olarak kullanılan İstanbul Laleli’deki Tayyare Apartmanları’nın Recep Ercan’a kiralanmasında dair usulsüzlükler anlatılıyordu.