Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'ye geliyor: Erdoğan'ın desteğini isteyecek

NATO Genel Sekreterliğine aday olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklar Rutte'nin adaylığı için Erdoğan'dan destek isteyeceğini, Erdoğan'ın ise kararını görüşmenin ardından vereceğini belirttiler.

NATO Genel Sekreterliğine aday olan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için bugün Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Rutte'nin Jens Stoltenberg'in ekim ayında görevi bırakmasının ardından NATO Genel Sekreterliği için Erdoğan'ın desteğini isteyeceği ifade edilirken Bloomberg haber sitesine konuşan konu hakkında 'doğrudan bilgi sahibi bir kişi' Rutte'nin İstanbul'a ziyaretini kendi parası ile yapacağını söyledi.

Bloomberg'e açıklama yapan bazı yetkililer de Erdoğan'ın kararını Rutte ile görüştükten sonra vereceğini söyledi.

Erdoğan'ın, Rutte'nin bir sonraki NATO Genel Sekreteri olmasına sıcak bakabileceği de haberde belirtilirken Romanya Devlet Başkanı Klaus Iohannis'ın da aday olması halinde durumun değişebileceği ifade edildi.

Halihazırda 32 NATO ülkesinden 28'i Rutte'yi destekliyor. NATO Genel Sekreteri'nin belirlenebilmesi için tüm üye ülkelerin desteği gerekiyor. Türkiye'nin de onay vermesi durumunda Rutte'ye henüz destek vermeyen son iki ülke Slovakya ve Macaristan olacak.