Hollanda Başbakanı Rutte: "Gazze'nin sürdürülebilir insani yardım koridoruna ihtiyacı var"

Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, Gazze'ye insani yardımın başlamasının iyi bir gelişme olduğunu belirterek, "Ancak çok daha fazlasına acilen ihtiyaç var. Gazze'nin gıda, su ve yakıt gibi temel ihtiyaç maddeleri ve yardımlar için sürdürülebilir bir insani yardım koridoruna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte, Gazze'ye insani yardımın başlamasının iyi bir gelişme olduğunu belirterek, "Ancak çok daha fazlasına acilen ihtiyaç var. Gazze'nin gıda, su ve yakıt gibi temel ihtiyaç maddeleri ve yardımlar için sürdürülebilir bir insani yardım koridoruna ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Rutte, sosyal medyada hesabından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi ve insani yardımların Gazze'ye girmeye başlamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Netanyahu ile telefonla görüştüğünü aktaran Rutte, "Öncelikle kendisinden Gazze'de öldürülen Hollandalı kadın konusunun açıklığa kavuşturulmasına yardımcı olmasını istedim. Düşüncelerim, onun (Gazze’de öldürülen Hollandalı kadının) yakınlarıyla birlikte." paylaşımında bulundu.

Rutte, Refah Sınır Kapısı'nın geçici süreyle açılarak insani yardımların Gazze'ye girmeye başlamasından memnuniyet duyduğuna işaret ederek, "Gazze'nin gıda, su ve yakıt gibi temel ihtiyaç maddeleri ve yardımlar için sürdürülebilir bir insani yardım koridoruna ihtiyacı var." değerlendirmesini yaptı.

"MEŞRU MÜDAFAA ORANTILILIKTAN AYRILAMAZ"

İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirten Rutte, şunları kaydetti:

"Meşru müdafaa, orantılılıktan ayrılamaz ve insancıl savaş hukukuna uygun olmalıdır. İsrail, sivillerin Hamas'a karşı mücadelenin kurbanı olmasını önlemek için mümkün olan her şeyi yapmalıdır. Bölgesel tırmanıştan da her ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır. Tüm bunlar aynı zamanda İsrail'in güç kullanımında itidalli olmasını gerektirmektedir."

Rutte, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefon görüşmeleri yaptığına değinerek, her iki cumhurbaşkanıyla da çatışmanın bölgesel olarak tırmanması konusundaki endişelerini paylaştığını aktardı.

Rutte, Sisi ve Macron'la yaptığı görüşmeye ilişkin, "Yardım malzemeleriyle bir ilk adım atıldı ancak Filistin halkına yardım için çok daha fazlasına ihtiyaç var. Güvenli bir insani yardım koridoru çağrısında bulunmanın yanı sıra Gazze'deki yabancıların bir an evvel evlerine dönmeleri ve rehinelerin serbest bırakılması için azami baskıyı sürdürme konusunda mutabık kaldık." açıklamasında bulundu.

RUTTE TEL AVİV YOLCUSU

Kamu yayıncısı NOS'un hükümet kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, Rutte, yarın İsrail’in başkenti Tel Aviv’e günübirlik bir ziyaret yaparak Netenyahu ile bir araya gelecek.

Rutte, daha sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile de görüşecek.