Hollanda'da mahkeme, İsrail'e F-35 parçası satışının durdurulması talebini reddetti

Hollanda'da mahkeme, İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini "ilgili menfaatleri gözettiği ve söz konusu karara makul bir şekilde ulaştığı" gerekçesiyle reddetti. Oxfam Novib, PAX ve The Rights Forum gibi insan hakları örgütleri durdurulmasını talep etmişti.

Hollanda, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırı düzenleyen İsrail'e F-35 savaş uçağı parçalarının ihracatının durdurulması talebini reddetti.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Hollanda'nın, daha önce tesis edilen lisans kapsamında İsrail'e F-35 parçası satışını durdurmak zorunda olmadığı belirtildi.

"MENFAATLERİ GÖZETEREK KARARA ULAŞTI"

Açıklamada mahkemenin, İsrail'e F-35 parçaları sevkiyatı kararı alırken Hollanda'nın, "İlgili menfaatleri gözettiği ve söz konusu karara makul bir şekilde ulaştığı" sonucuna vardığı kaydedildi.

Gazze'deki mevcut (savaş) durumun karmaşık ve pek çok şeyin halen belirsiz olduğu aktarılan açıklamada, F-35 savaş uçağı parçalarının tedarikine ilişkin kararın büyük ölçüde siyasi bir değerlendirme olduğu ve hükümetin bu noktada aldığı kararın yasaklanmasına gerek görülmediği ifade edildi.

***

Davada insan hakları örgütleri, 4 Aralık'ta yapılan duruşmalarda, İsrail'e F-35 parçalarının ihracatının, İsrail'in Gazze'de işlediği "muhtemel savaş suçlarına" Hollanda'nın ortak olması anlamına geldiğini kaydetmişti.

Avukat Liesbeth Zegvield, davanın duruşmasında yaptığı açıklamada "Devlet, İsrail'e F-35 parçası teslimatını hemen durdurmalı." ifadesini kullanarak, mahkemeden bu parçaların ihracatına yasak getirmesini talep etmişti.