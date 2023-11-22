Hollanda'da oy verme işlemi başladı: Dilan Yeşilgöz'ün partisi anketlerde ilk sırada

Hollanda'da genel seçimler için oy verme işlemi başladı. Seçimlerde hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşması öngörülmüyor. Son anketlere göre, Dersim kökenli Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin ilk sırada yer alması bekleniyor.

Hollanda'da genel seçimde oy verme işlemi başladı.

Yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi 21.00'e (TSİ 23.00) kadar sürecek.

Seçimde 1126 aday ve 26 parti, 150 sandalye için yarışıyor. Seçimlerde hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşması öngörülmüyor.

Seçimin ilk sonuçlarının, gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor.

Hollanda medyası, oy verme işlemi bittikten sonra sandık çıkış anketlerini yayımlamaya başlayacak. Resmi sonuçlar ise seçimlerin yapıldığı tarihten en erken 8 gün sonra açıklanacak.

Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götüreceği sürecin, günler, haftalar hatta aylar sürebileceği belirtiliyor. Ülkede daha önce hükümet 2021'deki seçimin ardından 229 günde kurulmuş, bu süreç 2017’de 225 gün, 1977'de 208 gün, 2012'de ise 54 gün almıştı.

Son yıllarda sürekli koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkede, bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76'sının desteğini alması gerekiyor.

DİLAN YEŞİLGÖZ'ÜN PARTİSİ ANKETLERDE İLK SIRADA

Son anketlere göre, geçici hükümetin Adalet ve Güvenlik Bakanı Dersim kökenli Dilan Yeşilgöz liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi İçin Halk Partisi'nin (VVD), oyları bir önceki seçimlere göre gerilemesine rağmen 29 sandalye kazanarak ilk sırada yer alması bekleniyor.

Aşırı sağcı Geert Wilders'in liderliğindeki Özgürlük Partisi'nin (PVV) ise 2021'deki seçimde kazandığı 17 sandalyeyi 20'nin üzerine çıkarabileceği belirtiliyor.

Anketlerde PVV'yi seçimlere ittifak kurup ortak giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links), 24 sandalye ile izliyor.

Mevcut hükümette koalisyon partisi olan Hristiyan Demokratlar Birliği'nden (CDA) ayrılarak yeni parti kuran Pieter Omtzigt'in lideri olduğu Yeni Sosyal Sözleşme Partisinin (NSC) de 20 civarında sandalyeyle meclise girmesi bekleniyor.

Koalisyon partilerinden CDA'nın 4, Demokratlar 66’nın (D66) 11 ve Hristiyan Birlik Partisinin (CU) ise 4 sandalye kazanacağı görülüyor.

Koalisyonda bulunan partilerin ankete göre hükümeti kurabilmek için yeterli olan toplam 76 sandalye sayısına ulaşamadığı gözleniyor.

Hollanda'da VVD, CDA, D66 ve CU'den oluşan koalisyon hükümeti, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle 7 Temmuz 2023'de istifa etmişti.