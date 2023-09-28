Hollanda'da sokağa dışkılayan köpekler DNA testiyle belirlenip sahiplerine ceza kesilecek

Hollanda’nın Zeeland eyaletinde, sokağa dışkısını yapan köpekler DNA testiyle belirlenecek ve sahiplerine para cezası kesilecek.

Hollanda’nın Zeeland eyaletindeki yaklaşık 23 bin kişinin yaşadığı Reimerswaal ilçesinde, sokaklardaki köpek dışkısı ile mücadele amacıyla DNA veri tabanı oluşturumasına karar verildi. Buna göre dışkısını sokağa yapan köpekler DNA testiyle belirlenecek ve sahiplerine para cezası kesilecek.

Köpeklerin DNA testine kaydedilmesi de para karşılığı yapılacak. BBC Türkçe'de yer alan habere göre köpeklerin DNA’larının kaydedilmesi, sahiplerine 75 ile 100 euro civarında bir paraya mal olacak. DNA kaydı yaptırmayan köpek sahiplerine ise hayvan başına 150 euro para cezası verilecek.

'Köpek dışkısının kimin hayvanına ait olduğunun belirlenmesine yönelik plan' belediye meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. 'Köpek dışkısıyla mücadele planı' hayata geçirildiğine, zabıta sokaklardaki dışkılardan örnekler alarak test edecek ve bunun hangi hayvana ait olduğu belirlenecek. Ardından da köpeğin sahibine para cezası uygulanacak.

Öneri sahibi SGP’li Belediye Meclis Üyesi Rien Sinke, "Köpeklerden nefret etmiyorum. Sadece köpek dışkısının yarattığı sıkıntıyla mücadele etmek istiyorum” dedi.