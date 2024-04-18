Hollanda'dan ‘Gümrük Birliği’ için Kavala ve Demirtaş şartı
Hollanda Parlamentosu, AİHM kararlarına uyulmamasına tepki olarak Kavala ve Demirtaş serbest kalmadan AB'nin Türkiye’yle Gümrük Birliği güncellemesi yapmasını bloke edecek tasarıyı kabul etti.
Hollanda Parlamentosu, milletvekili ve Avrupa Birliği'nin eski Türkiye raportörü Kati Piri'nin girişimiyle Türkiye'yi ilgilendiren bir karar aldı.
Hollanda milletvekili ve Avrupa Birliği'nin eski Türkiye raportörü Kati Piri, Hollanda Parlamentosu'nda Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş serbest bırakılmadan, AB’nin Türkiye ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda görüşme yapmasını bloke edebilmesine neden olacak tasarıyı kabul etti.
Hollandalı milletvekili Kati Piri, haberi X hesabından şöyle duyurdu:
"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanmadan Türkiye ile gümrük birliği modernizasyonu mümkün değil. Hollanda parlamentosu önergemi AB Konseyi öncesinde kabul etti."
No modernization of customs union with Turkey until the verdicts of the European Court of Human Rights on the immediate release of Osman Kavala and Selahattin Demirtas are implemented.— Kati Piri (@KatiPiri) April 17, 2024
Dutch parliament just adopted my motion with @isakahraman ahead of EU Council. pic.twitter.com/1lFLjN2u1y
Hollanda Parlamentosu Üyesi İsa Kahraman da oylama öncesi X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İnsan hakları medeniyetimizin özüdür. Hükümetten bunları Türkiye ile gümrük birliği alanında daha fazla işbirliğinin tartışılmaz şartı haline getirmesini rica ediyorum."
Mensenrechten vormen de essentie van onze beschaving. Samen met @KatiPiri verzoek ik het kabinet om ze als onbetwistbare voorwaarde te stellen voor verdere samenwerking met Turkije op gebied van de douane-unie. #Mensenrechten https://t.co/3P3wL88zyT— Isa Kahraman (@isakahraman) April 17, 2024