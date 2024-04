Hollanda'dan ‘Gümrük Birliği’ için Kavala ve Demirtaş şartı

Hollanda Parlamentosu, milletvekili ve Avrupa Birliği'nin eski Türkiye raportörü Kati Piri'nin girişimiyle Türkiye'yi ilgilendiren bir karar aldı.

Hollanda milletvekili ve Avrupa Birliği'nin eski Türkiye raportörü Kati Piri, Hollanda Parlamentosu'nda Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş serbest bırakılmadan, AB’nin Türkiye ile Gümrük Birliği’nin modernizasyonu konusunda görüşme yapmasını bloke edebilmesine neden olacak tasarıyı kabul etti.

Hollandalı milletvekili Kati Piri, haberi X hesabından şöyle duyurdu:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılmasına ilişkin kararları uygulanmadan Türkiye ile gümrük birliği modernizasyonu mümkün değil. Hollanda parlamentosu önergemi AB Konseyi öncesinde kabul etti."

No modernization of customs union with Turkey until the verdicts of the European Court of Human Rights on the immediate release of Osman Kavala and Selahattin Demirtas are implemented.



Dutch parliament just adopted my motion with @isakahraman ahead of EU Council. pic.twitter.com/1lFLjN2u1y