Hollanda'dan vatandaşlarına İsrail'e seyahat etmeme uyarısı

Hollanda hükümeti, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırıları nedeniyle vatandaşlarına, "İsrail'e seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

Hollanda hükümeti, İran’ın İsrail’e yönelik hava saldırıları nedeniyle vatandaşlarına, "İsrail'e seyahat etmeyin" uyarısında bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in tüm bölgelerine seyahat tavsiyesinin turuncudan kırmızıya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, dün İran ve bazı müttefiklerinin İsrail'e füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediği, bu nedenle başka saldırıların gerçekleşmesinin göz ardı edilemeyeceği kaydedildi.

İsrail'de güvenlik durumunun belirsiz olduğu ve daha da kötüleşebileceği belirtilen açıklamada, "İsrail'e seyahat etmeyin. Durumunuz ne olursa olsun oraya gitmeyin" ifadesi kullanıldı.

Seyahat tavsiyesi turuncu olan ülkelere acil olan seyahatler, kırmızı olan ülkelere ise seyahat edilmemesi öneriliyor.

Bakanlık, iki gün önce seyahat tavsiyesi kırmızı olan İsrail-Gazze sınırı ve İsrail'in Mısır, Lübnan ve Suriye sınırları dışındaki İsrail bölgelerine seyahat tavsiyesinin turuncu olduğunu bildirmiş ancak turuncu koduna rağmen “mevcut durum" nedeniyle İsrail’e yapılacak acil seyahatlerin ertelenmesini tavsiye etmişti.