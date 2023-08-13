Hollanda, gençlere ücretsiz prezervatif dağıtacak

Hollanda’da cinsel yolla bulaşan hastalıkların artması nedeniyle gençlere ücretsiz prezervatif dağıtılacak.

Hollanda'da son yıllarda gençler arasında cinsel yolla bulaşan hastalıkların önemli ölçüde artması nedeniyle, bu kesime ücretsiz prezervatif dağıtılması kararlaştırıldı.

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, ücretsiz prezervatif uygulaması, önümüzdeki haftalarda festivaller ve gençlere yönelik tanıtım etkinliklerinde başlayacak.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü’ne (RIVM) göre, gençler arasında cinsel yolla bulaşan hastalık sayısındaki artış, geçen yıl endişe verici boyutlara ulaştı.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların özellikle gençler tarafından hafife alındığını vurgulayan RIVM uzmanlarından Dr. Rosa Joosten, "Bir hap aldım ve bitti demek her zaman mümkün olmuyor. Çok uzun süre ilaç alırsanız, örneğin hamile kalmanız daha zorlaşır. Bu tür enfeksiyonların geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olabilir” dedi.

Hollandalı yetkiliye göre, cinsel yollarla bulaşan hastalıkların önlenmesi için en önemli etken, korunmak. Bu da büyük ölçüde, cinsel ilişki sırasında prezervatif kullanmakla mümkün.

İLK AŞAMADA 50 BİN ADET DAĞITILACAK

Bu nedenle RIVM ile Belediye Toplum Sağlığı Merkezleri (GGD), önümüzdeki günlerde gençlere ücretsiz prezervatif dağıtacak.

Uygulama için öncelikle festivaller ve gençlere yönelik etkinlikler hedeflenecek.

Gençlere korunmanın önemi anlatılacak ve bu durumun çiftler arasında pazarlık edilebilir hale getirmesi sağlanacak. Gençler arasında prezervatif kullanımının tabu olmaktan çıkarılması ve sınırlarını belirtmeleri teşvik edilecek.

Önümüzdeki haftalarda başlayacak kampanya çerçevesinde, ilk aşamada gençlere, yaklaşık 50 bin ücretsiz prezervatif dağıtılacak.